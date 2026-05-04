Distrito Minero Norte: en qué consiste el nuevo proyecto anunciado por Cornejo para Las Heras

La ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre , dio detalles sobre el anuncio del gobernador Alfredo Cornejo para avanzar con un proyecto Distrito Minero Norte en Las Heras.

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Según explicó la ministra, en diálogo con La Mesa Política de Aconcagua Radio , se trata de una etapa inicial de estudios ambientales y geológicos , similar a la experiencia desarrollada en el Sur con los paquetes de Malargüe Distrito Minero Occidental y tratarán de enviar las declaraciones de impacto ambiental a la Legislatura este año.

“Estamos hablando de proyectos en condiciones de explorar ”, señaló la funcionaria, y precisó que la empresa estatal Impulsa Mendoza ya contrató una consultoría especializada para analizar la zona.

En su discurso el viernes pasado en la Legislatura, el gobernador afirmó que “estamos avanzando con los estudios del Distrito Minero Norte, con más de 140 derechos mineros identificados”. A propósito, Latorre indicó que las propiedades identificadas en el área, no implican la existencia de igual cantidad de proyectos.

En tanto, el mandatario vinculó directamente el desarrollo de estos distritos con la necesidad de acceso al financiamiento, al señalar que “para aprovechar nuestros recursos necesitamos financiamiento” .

En esa línea, Cornejo destacó el trabajo conjunto con actores del sector al anunciar que “junto a Impulsa Mendoza y a actores del sector financiero nacional e internacional, lanzamos Andean Bridge”.

Destacan el potencial minero de Las Heras

La ministra de Energía aclaró que el nuevo distrito minero está "en una etapa muy primigenia, que es construir una base de datos ambiental y geológica”.

Esa información se irá completando con los aportes de los titulares de las propiedades mineras, quienes deberán avanzar en estudios para eventualmente obtener la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), aclaró Latorre.

Jimena Latorre-ministra-Energía-asamblea legislativa La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, explicó en qué consiste el proyecto Distrito Minero Norte en Las Heras Ramiro Gómez / Los Andes

En ese proceso intervendrán la Autoridad Ambiental Minera, organismos sectoriales y universidades, que analizarán cada caso antes de habilitar instancias de exploración.

La ministra destacó que el norte provincial presenta condiciones favorables, en parte por antecedentes en la región. En ese sentido, mencionó el proyecto PSJ Cobre Mendocino, con más de 60 años de actividad exploratoria, que actualmente desarrolla tareas adicionales.

Además, señaló que en áreas como Uspallata y Paramillos (Las Heras) existen indicios geológicos vinculados a la cordillera chilena, donde se ubican grandes depósitos de cobre. “Es muy probable que exista un potencial cuprífero en esa zona”, afirmó.

Condiciones y controles

Latorre remarcó que el objetivo oficial es que durante este año los titulares mineros avancen en la elaboración de las DIA, siempre que cumplan con todos los requisitos técnicos y ambientales.

“No implica una habilitación automática ni un compromiso del Estado como impulsor”, aclaró. Cada iniciativa deberá atravesar evaluaciones técnicas, controles sectoriales y, en caso de avanzar, la ratificación de la Legislatura.

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También diferenció entre propiedad minera y proyecto, al señalar que varias concesiones pueden derivar en un solo desarrollo o, eventualmente, no concretarse.

"El padrón minero nos muestra que en la zona de estudio hay alrededor de 140 propiedades mineras. Eso después desembocar en 10, 20 o 140 proyectos. Por ahora esta es la información", sostuvo.

Finalmente, la ministra subrayó que el relevamiento contempla las áreas naturales protegidas, donde no se permite avanzar con estudios ni actividad minera.

“Los proyectos deberán cumplir con todas las exigencias ambientales previas”, sostuvo, y comparó el esquema con el aplicado en Malargüe, donde los desarrollos se ubican fuera de esas zonas sensibles.