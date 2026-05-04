Un contratista confirmó que Manuel Adorni le pagó USD 245.000 en efectivo por refaccionar su casa en un country

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni sumó este lunes un testimonio clave en los tribunales de Comodoro Py, donde el contratista a cargo de la refacción de la vivienda del funcionario confirmó haber recibido 245.000 dólares por los trabajos.

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Matías Tabar , el contratista a cargo de las reformas en la propiedad del funcionario en el country Indio Cuá , afirmó que los pagos se realizaron en dos etapas: un desembolso inicial de 55.000 dólares a fines de 2024 y los 190.000 restantes durante el año 2025 . Todos fueron en efectivo y sin facturas.

Las obras, que se extendieron aproximadamente entre septiembre de 2024 y julio de 2025 , incluyeron la instalación de pisos, remodelación de baño y cocina, y la construcción de un quincho, una pileta y una cascada en el jardín .

El monto destinado a estas mejoras supera ampliamente los 120.000 dólares que el funcionario habría pagado originalmente por la compra de la vivienda.

Durante su presentación ante el fiscal Gerardo Pollicita, Tabar entregó presupuestos, contratos, fotos y videos del "antes y después" de la obra.

Además, el contratista dejó su teléfono celular para que sea sometido a peritajes técnicos, con el fin de recuperar comunicaciones mantenidas con Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, las cuales habrían sido borradas previamente.

Alquiler durante las refacciones

Un dato que llamó la atención de los investigadores es que, mientras se llevaban a cabo las tareas de remodelación en el lote de 400 metros cuadrados, el jefe de Gabinete alquiló otra propiedad dentro del mismo barrio privado por un valor de 13.000 dólares.

A esto se suman otras inconsistencias detectadas en el expediente, como el hecho de que la propiedad en Indio Cuá sigue figurando en los registros municipales a nombre del dueño anterior, a pesar de haberse escriturado en noviembre de 2024.

Manuel Adorni en Casa Rosada

La situación patrimonial de Adorni se encuentra bajo la lupa no solo por estos gastos, sino también por deudas que ascienden a los 335.000 dólares y préstamos particulares, entre los que se destaca uno de 100.000 dólares otorgado por dos mujeres jubiladas.

En este marco, la justicia citó para este miércoles a Leandro Miano, quien deberá aportar información sobre el flujo de fondos y el pago de expensas vinculado a otras propiedades del funcionario.