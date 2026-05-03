Tailhade redobló críticas contra Adorni y habló de "corrupción galopante"

El diputado nacional Rodolfo Tailhade intensificó sus críticas contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , al calificar su situación como un “hecho de corrupción galopante” y manifestar que espera ser denunciado para exponer información ante la Justicia.

El legislador de Unión por la Patria afirmó que está “ansioso” por una eventual presentación judicial en su contra, ya que —según sostuvo— le permitiría aportar datos adicionales sobre presuntas irregularidades vinculadas al funcionario.

Tailhade también rechazó las acusaciones de espionaje surgidas tras el informe de gestión en el Congreso y cuestionó el planteo oficial. En ese sentido, se refirió a Bettina Angeletti, esposa de Adorni, y remarcó que “se mueve en lugares públicos con custodia” , descartando cualquier maniobra ilegal.

Además, el diputado anticipó que presentará “mucha más información” en los próximos días, lo que podría profundizar el conflicto político.

El legislador apuntó también contra el área de Seguridad, al señalar que una eventual denuncia quedaría bajo la órbita de Alejandra Monteoliva. “La que me denuncia es la que tiene que rendir cuentas”, sostuvo, en referencia a la custodia de la familia del funcionario.

En esa línea, cuestionó al oficialismo al afirmar que “venían a combatir la casta, son casta tope de gama”, en una crítica directa a Javier Milei y su equipo.

Ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva Ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. NA

Cuestionamientos por viajes y patrimonio

Tailhade puso el foco en un viaje de Adorni al exterior, al asegurar que participó de una actividad privada en Punta del Este, donde habría brindado una charla para empresarios. Según su versión, el evento se realizó en la Torre Trump y tuvo un costo de mil dólares por asistente.

“Estamos hablando de un hecho de corrupción galopante”, insistió el diputado, al tiempo que vinculó este episodio con los cuestionamientos sobre el uso de recursos y el financiamiento de actividades personales. El cruce se enmarca en la creciente tensión entre el oficialismo y la oposición, que en los últimos días volvió a reclamar explicaciones sobre el patrimonio y los viajes del jefe de Gabinete.