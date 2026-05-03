Los Milei creen "superado" el capítulo Manuel Adorni y buscan dejar atrás la controversia

El Gobierno nacional da por “superada” la polémica que rodeó a Manuel Adorni y decidió sostenerlo como jefe de Gabinete, con la intención de recuperar la comunicación en la Casa Rosada. En ese marco, buscan retomar la dinámica habitual y volver a posicionarlo como una de las figuras visibles de la gestión.

El escándalo que se armó a raíz de los polémicos viajes y las propiedades de Adorni hizo temblar el tablero de la gestión libertaria, que se mantuvo un tanto en silencio. Aun así, el presidente Javier Milei cree que es solo una cuestión de tiempo y espera que la Justicia cierre la investigación cuanto antes.

Como parte de ese giro, está previsto que a comienzos de semana se reanuden las conferencias de prensa y que se habilite nuevamente el acceso a los periodistas acreditados , restringido desde el 23 de abril por decisión del Ejecutivo tras dos polémicas: espionaje ilegal y red de desinformación rusa.

El triángulo de hierro quedó “muy conforme” con el informe de gestión presentado por el funcionario en la Cámara de Diputados. También destacaron las respuestas que puso sobre la mesa tras el intenso interrogatorio de la oposición sobre las diversas denuncias.

“Creemos que comunicar es importante. Además, queríamos darle la bienvenida a los periodistas” , sostuvo una fuente de llegada al exvocero para justificar el retorno a las habituales comunicaciones.

Manuel Adorni deberá mejorar su perfil

Lo cierto es que los hermanos Milei apuestan a que el funcionario, señalado por la oposición e investigado por presunto enriquecimiento ilícito, continúe siendo la cara de la administración libertaria por lo que aspiran a que levante el perfil.

Se trata de una decisión respaldada por la plana completa que no impide que algunas voces sostengan que no hay otro funcionario para hacerse cargo de la difusión de las actividades.

“El Gobierno necesita un vocero y nadie habla públicamente. La verdad es que por ahora no apareció una mejor idea”, se sinceró un alfil libertario que recorre diariamente los pasillos de Balcarce 50.

Las seis horas y media de exposición ante la Cámara de Diputados parecen haber conformado a varios integrantes del oficialismo que aseguran que la polémica mediática debería quedar atrás y se muestra optimistas con el descenlace de la causa judicial.

“Cuando se esclarezca, Adorni va a salir fortalecido”, garantiza una fuente importante del oficialismo.

Con una línea discursiva definida para responder las más de 4500 preguntas de la oposición en el Congreso -instancia que la mesa política fijó como bisagra-, el exvocero prepara por estos días su retorno a la exposición pública, tras las fallidas explicaciones que intentó el 25 de marzo ante la prensa acreditada.

Para eso, el viernes, brindó una primera entrevista radial en la que reafirmó que no renunciará al cargo y negó estar arrepentido por los viajes realizados con su familia. “La causa no tiene gollete y no va a prosperar de culpabilidad. Es una causa que no tiene ningún sustento. No quiero pecar en entrar a interferir en la causa, pero no solo que no soy culpable, sino que va a quedar todo demostrado en la Justicia”, sostuvo en declaraciones al observador.

Al tanto, un importante integrante del Gabinete aseguró ante esta agencia que la idea de la conferencia es “retomar la normalidad” de la gestión, y volver a exponerse ante las preguntas de la prensa acreditada. Además, descartan el acompañamiento de funcionarios y legisladores como ocurrió en la de mediados de marzo.