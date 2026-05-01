Adorni contraataca: denunciará a Tailhade por espionaje y asegura que las causas en su contra "no tienen gollete"

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , volvió a levantar el perfil este viernes tras su informe de gestión ante la Cámara de Diputados . En una entrevista radial, el funcionario aseguró que las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito y falta de declaración de bienes carecen de sustento y que "quedará todo demostrado en la justicia".

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"Hicieron una carnicería mediática y les voy a demostrar que se equivocaron", sentenció el ministro coordinador, quien justificó no haber dado explicaciones antes bajo el argumento de que " las explicaciones hay que darlas en la justicia ". " Esta causa judicial no tiene gollete y no va a prosperar ", dijo entre muchas otras cosas.

“LA CAUSA NO VA A PROSPERAR PORQUE NO TIENE NINGÚN SUSTENTO” @madorni advirtió que “no puede hablar de la causa” en su contra porque es “materia judicial” pero aseguró que “no es culpable” y que “hubo un montón de mentiras”. Con @LuisGasulla | #Gasulla1079 Suscribite:… https://t.co/yhrDPXg6GX pic.twitter.com/uFhm6Y3scR

"Es una causa que no tiene ningún sustento. No quiero pecar en entrar a interferir en la causa, pero no solo que no soy culpable sino que va a quedar todo demostrado en la justicia. Encima en el medio hubo un montón de mentiras, y yo dije 'guarda que están sacando conclusiones equivocadas'", señaló el funcionario.

En un tramo de la entrevista con El Observador insistió que "de todas las denuncias que se fueron haciendo no tiene sustento ninguna" e hizo referencia específicamente a versiones que daban cuenta de sus viajes a Disney y Río de Janeiro.

Embed “JAMÁS VOY A CEDER ANTE ESTE TIPO DE PRESIONES”@madorni aseguró que “son mentiras sistemáticas” las que “armaron” en su contra. Pero advirtió que “no hay nada que no esté justificado” y que “jamás” pensó en renunciar.



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"Esto de decir que 'Adorni viajó', cosa que es mentira. Estuvieron diciendo que fui a Disney, no conozco, no fui nunca. Dijeron que en 2024 estuve en Río, y hace 15 años no voy a Río (...) Como cuando dijeron que me fui a Aruba en primera clase y no chequearon que en ese vuelo no había primera clase", dijo el funcionario que no negó haber viajado a la playa del Caribe.

En la misma línea sumó que los viajes que hizo con su familia "son personales y no me voy a arrepentir de brindarle a mis hijos y mi familia unos días de vacaciones, ¿estamos todos locos, de qué estamos hablando?".

El Gobierno denunciará a Rodolfo Tailhade por espionaje ilegal

El Gobierno ratificó que denunciará penalmente al diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade. Según Adorni, el legislador contaba con detalles de movimientos personales y familiares cuya procedencia debe ser explicada. "Todos los funcionarios están en peligro de ser espiados", advirtió el jefe de Gabinete, señalando que el Ejecutivo "va a actuar porque no se sabe cuáles otros funcionarios han sido espiados y en todo caso perseguidos".

Rodolfo Tailhade, diputado nacional. Foto: Web Rodolfo Tailhade, diputado nacional.

"Está claro que tenía detalles de movimientos míos y de mi familia, de una procedencia que hay que explicar, pero es un tema que el gobierno hará una denuncia correspondiente porque todos los funcionarios están en peligro de ser espiados", dijo el exvocero.

Durante el informe de gestión que dio Adorni en el Congreso, Tailhade le cuestionó el uso de custodia policial por parte de la esposa de Adorni, argumentando que no le correspondía tenerla.

Embed "EL GOBIERNO VA A DENUNCIAR A TAILHADE POR ESPIONAJE"@madorni afirmó que Rodolfo Tailhade "tenía detalles de los movimientos" de su familia y "la vida privada hay que respetarla". "Todos los funcionarios están en peligro de ser perseguidos", agregó.



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Luego, el jefe de Gabinete se refirió a las versiones que hablaban sobre su posible salida del Gobierno: "No, para nada, jamás, jamás voy a ceder ante este tipo de presiones", respondió ante la pregunta de si había pensado en renunciar. "Ni yo ni el Presidente ni Karina Milei, ni ninguno de los ministros", agregó.

A su vez destacó el apoyo del presidente Javier Milei, quien lo acompañó al Congreso a cualquiera en el que confía". "Mienten con mi patrimonio, mienten con mis causas, mienten con mi posición adentro del gobierno, mienten con el Presidente", cuestionó sobre las denuncias en su contra.

Embed "NO TENGO NINGUNA SOCIEDAD EN EL EXTERIOR, NI CON GRANDÍO, NI CON NINGÚN OTRO"@madorni respondió a la denuncia que presentó la Diputada Marcela Pagano en Comodoro PY.



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Finalmente, el funcionario anunció que el próximo lunes o martes brindará una conferencia en la Casa Rosada, tras la reapertura de la sala de prensa que había sido cerrada por la denuncia de supuesto espionaje ilegal que hizo Casa Militar contra dos periodistas por grabar sin autorización.