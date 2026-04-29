Pochoclos, música de Rocky y Therians: las perlitas de la sesión con Adorni en el Congreso

Manuel Adorni presentó este martes su primer informe de gestión y respondió a 2000 preguntas por parte de los miembros de la Cámara de Diputados . Con un clima cargado de tensión política, varias perlitas llamaron la atención y desataron polémica, no solo en el recinto, sino también en redes sociales.

El feroz cruce entre Milei y la izquierda durante el informe de gestión de Adorni: "Asesinos"

La exposición se realizó con la presencia de Javier y Karina Milei, quienes se ubicaron entre los palcos. Además, estuvieron presentes la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello , el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller Pablo Quirno.

Un detalle que no pasó desapercibido fue el ingreso del Presidente al recinto, quien se fotografió con sus ministros y difundió un video del momento musicalizado con la icónica banda sonora de la película Rocky , en una puesta en escena que buscó transmitir cohesión interna y fortaleza política.

Antes de que se iniciara la sesión para la presentación del informe de gestión de Manuel Adorni, el diputado nacional de Provincias Unidas, Esteban Paulón ingresó al recinto de sesiones con una máquina para hacer pochoclos, y con ironía le ofreció un paquete al presidente de la Cámara baja, Martín Menem.

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Porque el diputado Esteban Paulón llevó pochoclos para la presentación de Manuel Adorni en el Congreso https://t.co/cvrtBNtqvh pic.twitter.com/O9VlKoOcRs — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 29, 2026

En la previa a la sesión, durante una charla en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, el legislador riojano había anticipado que la sesión iba a ser “picante” y recomendó “comprar pochoclos” para verla, a la manera de una película en el cine.

En respuesta a eso, el diputado del socialismo santafesino dio la nota al entrar al recinto con un delantal y la máquina de hacer pochoclos, y se prestó a sacarse fotografías y repartir pororós a muchos de sus colegas de la oposición, según detalló la Agencia Noticias Argentinas.

El "Aloe Vera" de Bregman

La diputada Miriam Bregman, del bloque de izquierda, realizó varias preguntas y, durante su exposición, apuntó contra el Jefe de Gabinete y el recordó su frase "vengo una semana a deslomarme a Nueva York"



“Me hubiese gustado más que hubiese venido en el marco de una moción de censura. Me parece bastante obsceno que entre, diga cuatro barbaridades, nos aburra a todos y se vaya como si nada. Mientras usted se creía gracioso diciendo que se estaba ‘deslomando’ en Nueva York, la gente lo llama ‘aloe vera’ por las propiedades que le iban descubriendo”, apuntó la legisladora.

"Therians" en el recinto

Otra de las perlitas de la sesión fue protagonizada por Sergio Palazzo, el diputado nacional de Unión por la Patria. El legislador provocó risas generalizadas cuando le pidió al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, que haga callar a los legisladores libertarios con una polémica frase.

Otra de las perlitas de la sesión fue protagonizada por Sergio Palazzo, el diputado nacional de Unión por la Patria. El legislador provocó risas generalizadas cuando le pidió al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, que haga callar a los legisladores libertarios con una polémica frase.

Embed "Le puede decir a los therians que se autoperciben leones que se callen un poquito?"



JAJAJAJ hasta Martín Menem se tentó pic.twitter.com/IskNysIi3T — mauro (@MauroFdz) April 29, 2026

“¿Le puede decir a los therians que se autoperciben leones que se callen un poquito?”, reclamó el legislador opositor y líder del gremio La Bancaria.