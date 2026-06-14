14 de junio de 2026 - 16:18

En plena controversia, Milei compartió una publicación en defensa de Adorni

El presidente compartió en Instagram una publicación que defendía al jefe de Gabinete y cuestionaba las denuncias surgidas en los últimos días.

Javier Milei junto a Manuel Adorni. (archivo)

Javier Milei junto a Manuel Adorni. (archivo)

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El presidente Javier Milei ratificó este domingo su apoyo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en un contexto marcado por los cuestionamientos surgidos en torno a las modificaciones de sus declaraciones juradas y a la evolución de su patrimonio.

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El respaldo presidencial se expresó a través de una historia publicada en Instagram. Allí, Milei compartió un mensaje del autor Eric Harris, quien sostuvo que el funcionario saldrá fortalecido de la polémica pese a las denuncias y críticas difundidas en los últimos días.

La publicación fue interpretada como una nueva señal de alineamiento entre el mandatario y uno de los integrantes más relevantes del esquema político del Gobierno nacional.

Javier Milei ratificó la confianza en Manuel Adorni tras una semana de intensos cuestionamientos políticos.
Javier Milei ratificó la confianza en Manuel Adorni tras una semana de intensos cuestionamientos políticos.

Javier Milei ratificó la confianza en Manuel Adorni tras una semana de intensos cuestionamientos políticos.

La polémica que rodea al jefe de Gabinete

Durante la última semana, la situación patrimonial de Adorni ocupó un lugar central en el debate político. Distintos sectores de la oposición reclamaron explicaciones y plantearon cuestionamientos sobre la información presentada por el funcionario.

Las críticas también incluyeron observaciones respecto de los datos declarados por Adorni ante el Congreso, lo que alimentó la discusión pública y generó repercusiones tanto dentro como fuera del ámbito político.

La postura del Gobierno

Frente a los cuestionamientos, el Poder Ejecutivo mantuvo una postura de respaldo hacia el jefe de Gabinete. Desde la conducción oficialista consideran que las denuncias y críticas forman parte de una campaña destinada a afectar la imagen del funcionario.

En ese marco, el reposteo realizado por Milei se sumó a otras señales de apoyo emitidas desde el Gobierno, que continúa sosteniendo a Adorni dentro de su círculo político más cercano pese a la controversia.

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