La Justicia investiga si Manuel Adorni pudo obtener USD 300.000 con una inversión en Bitcoin sin declarar

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , sumó nuevas medidas de prueba luego de que el funcionario reconociera en su última declaración jurada ingresos vinculados a una inversión en criptomonedas que permaneció sin declarar durante varios años .

La declaración patrimonial de Adorni desató un rechazo total en redes, incluso entre votantes libertarios

La Justicia busca determinar si resulta compatible con la evolución histórica del mercado de Bitcoin la ganancia cercana a los USD 300.000 que Adorni aseguró haber obtenido a partir de una inversión inicial de USD 200.000 realizada entre 2013 y 2018 .

En las últimas horas, el fiscal federal Gerardo Pollicita amplió el alcance de la investigación y solicitó la elaboración de un informe técnico que reconstruya la cotización de Bitcoin durante los últimos 13 años .

El objetivo consiste en verificar si la rentabilidad mencionada por el funcionario se corresponde con el comportamiento real de la criptomoneda durante el período en cuestión. Para ello, la tarea fue encomendada a la Dirección de Asistencia Fiscal en Investigaciones (DAFI) , organismo que también analiza los ingresos, gastos y movimientos patrimoniales de Adorni desde su incorporación al Gobierno nacional.

La investigación ya no se limita al período en el que Adorni ocupó cargos públicos. El fiscal ordenó recopilar información sobre las actividades económicas del funcionario y de su esposa, Bettina Angeletti, desde 2012 .

Con ese objetivo se solicitaron informes a distintos organismos estatales, entre ellos la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y otras dependencias públicas.

Los investigadores intentan reconstruir el origen de los fondos utilizados para realizar la inversión inicial y verificar si existe coherencia entre los ingresos declarados por el matrimonio y el crecimiento patrimonial registrado en los últimos años.

Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti Gentileza

La explicación de Adorni sobre el aumento de su patrimonio

La ampliación de la investigación se produjo luego de que Adorni justificara un incremento patrimonial superior a los USD 500.000 mediante inversiones realizadas en Bitcoin.

Según explicó públicamente, destinó alrededor de USD 200.000 de ahorros propios a la compra de criptomonedas entre 2013 y 2018, con una apuesta especialmente significativa durante 2014. De acuerdo con su versión, esa inversión terminó generando activos por aproximadamente USD 500.000, lo que representaría una ganancia cercana a los USD 300.000.