Evalúan ampliar la investigación por enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni tras su declaración jurada

El fiscal federal Gerardo Pollicita se encuentra analizando los próximos pasos en la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , tras la reciente presentación de su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA) .

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La fiscalía evalúa seriamente extender el período de análisis y solicitar nuevas medidas de prueba si las justificaciones patrimoniales presentadas refieren a movimientos financieros previos a su llegada al Estado.

En su declaración correspondiente al año 2025, Adorni informó un patrimonio total de casi 945 millones de pesos . Uno de los puntos que mayor interés despertó en la fiscalía es su inversión en criptomonedas: el funcionario aseguró que sus ahorros de USD 200.000 crecieron hasta alcanzar los USD 500.000 en bitcoins .

Dado que estos activos habrían sido adquiridos antes de asumir su cargo, el fiscal Pollicita busca determinar con exactitud el origen y las fechas de estas operaciones.

Además de los activos digitales, la declaración pública detalla propiedades de alto valor, como una casa en el country Indio Cuá (valuada en más de $156 millones) y un departamento con cochera en la calle Miró al 500 ($255 millones).

El fiscal ya cuenta con la información pública de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, pero aguarda los informes reservados de la OA para definir si amplía formalmente el objeto de la investigación.

Adorni y su esposa Bettina Julieta Angeletti Las cuatro mujeres que le facilitaron hipotecas no bancarias al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que le permitieron comprar dos propiedades, fueron citadas a declarar por el fiscal Gerardo Pollicita. Se trata de Claudia Sbabo y Beatriz Viegas (que facilitaron la compra del departamento de Caballito en la calle Miró donde en la actualidad vive Adorni) y Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio, que le otorgaron una hipoteca privada en un inmueble de la calle Asamblea, en el mismo barrio porteño. DAMIAN DOPACIO/ARCHIVO NA

Para este exhaustivo análisis, la fiscalía cuenta con el apoyo de la DAFI, la unidad especializada en investigaciones económicas y financieras del Ministerio Público.

No es el único frente judicial que enfrenta el vocero presidencial; el juez Ariel Lijo también lo investiga por sus vínculos con el periodista Marcelo Grandío y por los contratos de MasBe, la consultora de coaching de su esposa, con empresas contratistas del Estado como Grupo Datco, National Shipping y Foggia Group.

Por último, la situación se vuelve aún más compleja para el entorno familiar de los Adorni. El fiscal Guillermo Marijuan ha solicitado incorporar la nueva declaración jurada de Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete y diputado bonaerense, quien también es investigado por presunto enriquecimiento ilícito tras reportar herencias millonarias y correcciones en la valuación de sus propiedades.