12 de junio de 2026 - 16:40

El PRO aumenta la presión y le pidió a Milei que "defienda el cambio y no a Adorni"

El partido liderado por Mauricio Macri envió un contundente mensaje al Presidente tras las inconsistencias en la declaración jurada de Adorni.

El PRO le pidió a Milei que defienda el cambio y no a Adorni

El PRO le pidió a Milei que "defienda el cambio y no a Adorni"

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El PRO rompió definitivamente lanzas contra el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras la reciente rectificación de su patrimonio personal. A través de sus redes sociales oficiales, el partido fundado por Mauricio Macri envió una advertencia directa a Javier Milei: “Presidente: los que estamos apoyando al cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni”.

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Para el PRO, este hecho representa una “falta grave” e injustificable, señalando que "un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo".

Las explicaciones del Jefe de Gabinete no solo fueron cuestionadas por su veracidad, sino también por su factibilidad técnica. Darío Nieto, legislador porteño del PRO, fue tajante al respecto: “Era imposible que alguien en 2013 pusiera 200 lucas en Bitcoin, Adorni tiene que renunciar”. Nieto calificó el nivel de las justificaciones oficiales como “poco serias”.

Incluso dentro del seno del Gobierno, el apoyo a Adorni parece resquebrajarse. La vicepresidenta Victoria Villarruel calificó el accionar del ministro como una “vergüenza” y se burló de las explicaciones patrimoniales aludiendo irónicamente a la aparición de un "pendrive mágico".

Manuel Adorni defendió sus ahorros no registrados
Manuel Adorni defendió sus ahorros no registrados en una entrevista televisiva.

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Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también marcó distancia al afirmar que el episodio representa una “omisión ética”.

El Congreso busca la destitución del jefe de Gabinete

Mientras el Gobierno intenta "dar vuelta la página" para enfocarse en la agenda económica, la oposición en el Congreso acelera los pasos para una posible destitución. La Coalición Cívica, a través del diputado Maximiliano Ferraro, denunció que Adorni “vino a la Cámara de Diputados a mentirle en la cara a 47 millones de argentinos”.

Desde el peronismo y el radicalismo la postura es similar. El exgobernador Juan Schiaretti sostuvo que el funcionario “le mintió al pueblo argentino y mintió ante el Congreso de la Nación”, por lo cual no puede sostenerse en un cargo con rango constitucional.

En este contexto, bloques opositores ya impulsan una sesión especial para el próximo 23 de junio con el fin de exigir explicaciones formales, una iniciativa que el PRO evalúa acompañar, dejando a Milei en la encrucijada de sostener a su hombre de confianza o ceder ante sus socios políticos para "cuidar el cambio".

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