El PRO aumenta la presión y le pidió a Milei que "defienda el cambio y no a Adorni"

El partido liderado por Mauricio Macri envió un contundente mensaje al Presidente tras las inconsistencias en la declaración jurada de Adorni.

El PRO le pidió a Milei que "defienda el cambio y no a Adorni"

El PRO rompió definitivamente lanzas contra el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras la reciente rectificación de su patrimonio personal. A través de sus redes sociales oficiales, el partido fundado por Mauricio Macri envió una advertencia directa a Javier Milei: “Presidente: los que estamos apoyando al cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni”.

El conflicto se originó cuando Adorni admitió públicamente haber mentido en sus declaraciones juradas anteriores, justificando un crecimiento patrimonial de casi 300.000 dólares en ganancias por criptomonedas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/proargentina/status/2065485351477452920?s=20&partner=&hide_thread=false Presidente: los que estamos apoyando al cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni. — PRO (@proargentina) June 12, 2026 Para el PRO, este hecho representa una “falta grave” e injustificable, señalando que "un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo".

Las explicaciones del Jefe de Gabinete no solo fueron cuestionadas por su veracidad, sino también por su factibilidad técnica. Darío Nieto, legislador porteño del PRO, fue tajante al respecto: “Era imposible que alguien en 2013 pusiera 200 lucas en Bitcoin, Adorni tiene que renunciar”. Nieto calificó el nivel de las justificaciones oficiales como “poco serias”.

Incluso dentro del seno del Gobierno, el apoyo a Adorni parece resquebrajarse. La vicepresidenta Victoria Villarruel calificó el accionar del ministro como una “vergüenza” y se burló de las explicaciones patrimoniales aludiendo irónicamente a la aparición de un "pendrive mágico".