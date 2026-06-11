El jefe de Gabinete justificó el aumento de sus ahorros debido a una inversión en el mercado cripto, pero una declaración suya en 2020 contradice el relato.

Se conoció un video que pone en duda la versión de Adorni sobre el origen de su patrimonio ya que afirma que no conoce nada sobre criptomonedas ni Bitcoin.

Tras presentar su declaración jurada, se conoció un video de Manuel Adorni en 2020 donde contradice su versión sobre su crecimiento patrimonial. En ese año, el contador público admitió no tener conocimiento sobre los activos digitales, a diferencia de lo que sostuvo en la noche del miércoles para justificar cómo se elevaron sus ahorros.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el jefe de Gabinete explicó que su dinero creció gracias a su incursión en el mercado cripto. “Yo empecé a incursionar en Bitcoin en el 2013 y empiezo a invertir fuerte en el 2014”, afirmó, detallando un movimiento inicial de 200.000 dólares que luego se transformó en una ganancia de otros 300.000 dólares.

Sin embargo, el archivo de internet demolió su versión. En una videoconferencia grabada el 19 de octubre de 2020, titulada “Actualidad económica y criptomonedas”, se muestra a Adorni con un conocimiento del tema prácticamente nulo sobre el tema, muy lejos de lo que expresó públicamente en las últimas horas.

Lo que decía Adorni sobre el Bitcoin en 2020 En aquel registro, el funcionario de Javier Milei relató: “Entro a dar una clase y veo a un pibe con otros dos a su alrededor con una notebook, como muy atentos y les digo: ‘¿Che, qué estás haciendo?’. ‘Compré Bitcoin’. Yo no estaba muy metido en el tema. Y le digo: ‘¿Y qué estás haciendo?’, porque la verdad que no entendía”, detalló el contador público. “Yo no estaba muy metido en el tema”, admitió.

Embed #Adorni, el profesor, en 2021 en un video educativo de Lemon: “en 2015/2016 veía a mis alumnos comprar bitcoin en clase y no entendía nada de lo que hacían.”#Adorni, el Jefe de Gabinete, ayer en La Nación Más : “gané medio millón de dólares comprando bitcoin en 2014.”



Compró… pic.twitter.com/j9m3G44dq4 — ericaherz (@ericaherz) June 11, 2026 En la misma línea, añadió. “Entre todos juntamos siete mil dólares y lo íbamos monitoreando, pero era impresionante, porque todas las clases, el debate era cuánto estaba el bitcoin y si el bitcoin efectivamente los iba a hacer perder todos los ahorros o no”.