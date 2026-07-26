Javier Milei denunció una campaña internacional para "bajar el precio" de la Argentina

El presidente vinculó las críticas hacia la Argentina luego del Mundial con sectores que, según afirmó, pretenden impedir que el país alcance "su destino de grandeza".

Milei atribuyó la campaña contra los argentinos a quienes defienden el "status quo".

El presidente Javier Milei se refirió este domingo a la denominada campaña contra los argentinos que, según sostuvo, se intensificó tras el Mundial 2026, especialmente a través de las redes sociales. Durante su discurso en la 138° Exposición Rural de Palermo, el mandatario afirmó que existen sectores interesados en que la Argentina no alcance "su destino de grandeza", aunque aseguró que ese objetivo no prosperará.

Milei vinculó las críticas con el rumbo del país En la apertura oficial de la muestra agropecuaria, el jefe de Estado sostuvo que la Argentina atraviesa una etapa de transformación y que ese proceso genera distintas reacciones a nivel internacional. "La Argentina despertó finalmente de un siglo de letargo y el mundo está observando eso", señaló.

El presidente Javier Milei encabezó la inauguración oficial de la 138° Exposición Rural de Palermo. NA / Damián Dopacio En esa línea, consideró que algunos países y actores internacionales observan con interés el rumbo adoptado por el Gobierno, mientras que otros buscan preservar el escenario previo.

Al respecto destacó: "Están quienes quieren tomarnos de ejemplo y están quienes quieren defender el status quo con uñas y dientes. El triunfo del modelo liberal en Argentina puede cambiar el rumbo de muchos países y los enemigos de la libertad, desperdigados por el globo, no pueden darse el lujo de perder los privilegios que edificaron durante décadas".

Las declaraciones sobre la campaña contra los argentinos Durante el acto, Milei también hizo referencia a los cuestionamientos y ataques que, según expresó, recibieron jugadores argentinos durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.