Milei reivindicó al agro en La Rural: "Se viene un campo radicalmente distinto al que conocimos"

En el acto de apertura de la 138° Exposición Rural, Javier Milei afirmó que el campo argentino atraviesa el inicio de una nueva etapa y sostuvo que las políticas impulsadas por su Gobierno buscan dejar atrás años de restricciones, las cuales “perjudicaron a uno de los principales motores de la economía” .

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A su vez, se adjudicó de haber sacado "al campo una por una las capas de estatismo que le habían puesto por años" . En ese hilo, mencionó que "desreguló” como nunca se hizo en la Argentina. El mandatario también aseguró que la eliminación del cepo cambiario permitió recuperar ingresos.

"Se viene un campo radicalmente distinto al que conocimos" , sostuvo Milei, y habló contra los detractores de ese sector. “Se lo atacó con cepos y otras medidas. Se atacó a la gallina de los huevos de oro. Era un campo exprimido, atado de pies y manos. Esa oscura página la estamos dando vuelta para siempre”, dijo.

Si bien no anunció medidas, adelantó facilidades tecnológicas. En el acto estuvo acompañada de su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el Gabinete de ministros Diego Santilli y otros funcionarios, como el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo.

Marcó que "gracias a la producción agrícola, el nuevo mundo pudo independizarse del viejo y entrar a la economía global", pero señaló que "esto es algo que nunca logró comprender la política de los últimos 100 años", que "en vez de pagarle con justicia al campo por lo que había hecho por el país, lo castigó con impuestos, cepos, cupos y precios máximos" .

"Convirtieron al sector más pujante del país en el pagador de última instancia de Argentina. Ese es el campo que fue, el exprimido y atado de manos, esa oscura página la estamos dando vuelta para siempre", anticipó el Presidente en La Rural.

Además, sostuvo que cuando se cuestiona al Campo “no se ataca un sector, sino el cimiento sobre el que se sentaron las bases de esta Nación”.

Durante otro tramo, el mandatario destacó las medidas que implementó en su gestión y remarcó “la eliminación del cepo cambiario” al que calificó como “el robo más grande que sufría el mercado”.

Milei explicó que ese “no es tema menor, porque el maldito cepo le quitaba al campo dos tercios de sus ingresos”. “Vaya que es bueno eliminarlo”, agregó.

Asimismo, señaló: “Bajamos aranceles, e insumos y maquinarias, abrimos mercados. Hoy vuelvo por tercera vez a la Rural y les vengo a demostrar que la transición de los últimos años valió la pena”.