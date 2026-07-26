Milei fortalece acuerdos con 13 provincias y proyecta alianzas hacia 2027: la lista de provincias

El Gobierno profundiza su estrategia de acercamiento con 13 provincias , un cambio radical de la primera etapa de la gestión. La intención es consolidar apoyos políticos y legislativos que permitan avanzar con las reformas impulsadas por Javier Milei y, al mismo tiempo, empezar a diseñar el escenario electoral de 2027 .

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En la lista con los que la Casa Rosada mantiene un diálogo fluido aparecen Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, Chaco y San Luis. A ese esquema también se suma la Ciudad de Buenos Aires, con la que el oficialismo busca fortalecer la coordinación política.

Según reconocen en el espacio libertario, los entendimientos no se limitan a las elecciones (listas conjuntas y/o acuerdos de convivencia). También apuntan a garantizar respaldo en el Congreso, donde el Ejecutivo necesita votos para impulsar su agenda durante la segunda mitad del mandato.

“Hay 13 gobernadores con problemas de plata, pero no es nada nuevo. ¿Por qué se acercan ahora y no antes? ¿No será que ven que las cosas no van mal?” , se preguntó un integrante de la mesa política.

Si bien en el armado libertario aseguran que los entendimientos electorales se darán “provincia por provincia”, destacan el vínculo existente con los mandatarios provinciales que comparten algunos puntos del programa económico del presidente Javier Milei.

Para el segundo semestre los planes de la administración libertaria se dividen en tres:

primero, consolidar la hoja de rutas de reformas diseñadas por el Ejecutivo;

segundo, el puntapié inicial del período preelectoral rumbo a 2027, con el objetivo de conquistar otros cuatro años de gestión del libertario;

y tercero, y no menos importante, hacer coincidir el punto dos con los entendimientos con los mandatarios provinciales.

En Balcarce 50 sostienen que a diferencia de 2025, cuando la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, tenía intenciones de potenciar el sello de La Libertad Avanza y el Gobierno, actualmente se muestran abiertos a cerrar acuerdos electorales conjuntos.

Estos podrían tener diversas formas: compartir listas, competir solo en el cuerpo legislativo o acordar términos de competencia pacíficas en función de cada territorio.

Los gobernados apoyaron, y Karina Milei abrió las puertas

Los gobernadores de las provincias mencionadas dieron sobradas muestras de apoyo al Poder Ejecutivo, lo que convenció la voluntad de varios alfiles que rechazaron la posibilidad en las legislativas, y la llegada de Diego Santilli a la jefatura de Gabinete facilitó el diálogo con el interior del país.

En la tarea también articula Karina Milei, quien visita los territorios y profundizará el desembarco en el interior rumbo a 2027.

Los libertarios parecen haber entendido que para garantizar la segunda mitad de la gestión no alcanza con la voluntad de avanzar con las reformas sino que necesita votos en el Congreso y aliados en las provincias.

El desafío será sostener la negociación legislativa y evitar anticipar el calendario electora para que, los acuerdos que se construyen en nombre de la gobernabilidad, logren llegar a la discusión por las listas en 2027.