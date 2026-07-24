Quién es el nuevo subsecretario de Comunicación y Medios Públicos designado por Milei

El Gobierno nacional oficializó la designación de Fernando Nicolás Subirats al frente de la Subsecretaría de Comunicación y Medios Públicos. El periodista y productor de contenidos asumirá el cargo el próximo 1° de agosto y tendrá a su cargo la gestión operativa y editorial de los medios públicos nacionales.
La designación fue oficializada mediante el Decreto 649/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial.
"Desígnase, a partir del 1° de agosto de 2026, en el cargo de Subsecretario de Comunicación y Medios Públicos de la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia de la Nación al señor Fernando Nicolás Subirats", establece la norma firmada por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.
Según el decreto, Subirats será el responsable de la gestión operativa y de contenidos de los medios públicos nacionales.
Quién es Fernando Nicolás Subirats, el nuevo subsecretario de Comunicación y Medios Públicos
Periodista, productor de contenidos, docente universitario y psicólogo social, el flamante funcionario cuenta con una extensa trayectoria en medios de comunicación. Entre 2019 y 2025 integró Alpha Media, donde se desempeñó primero como gerente de Contenidos y Programación de Radio Rivadavia y luego como gerente periodístico del grupo, coordinando la estrategia editorial de emisoras como Rock & Pop, Metro, Splendid y la Agencia Noticias Argentinas.