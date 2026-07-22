El Gobierno modificó por decreto la restricción a los aportes sindicales tras reunirse con popes de la CGT

El Gobierno nacional modificó la reglamentación de la Ley 27.802 de Modernización Laboral al introducir cambios en el régimen de aportes y contribuciones previstos en los convenios colectivos de trabajo. La medida quedó oficializada mediante el Decreto 612/2026 , que modifica el Decreto 407/2026 , y fue el resultado de una negociación con la Confederación General del Trabajo (CGT).

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La nueva normativa, publicada en el Boletín Oficial, amplía la base de cálculo de las cuotas solidarias y otros aportes convencionales. A partir de ahora, estos podrán calcularse sobre las sumas remunerativas normales, habituales y de percepción mensual , dejando atrás el criterio anterior que las limitaba exclusivamente al salario básico convencional.

Además, el decreto establece que los aportes y contribuciones patronales destinados a fines sociales, asistenciales, previsionales o culturales quedarán excluidos del límite del 2%, siempre que esos fondos sean administrados y documentados de manera diferenciada.

La modificación fue el resultado de una serie de reuniones reservadas entre funcionarios del Gobierno y los popes de la CGT, luego de que la central sindical advirtiera que la reglamentación original comprometía el financiamiento de los gremios y obligaba a revisar una gran cantidad de convenios colectivos.

Las conversaciones comenzaron con un intercambio técnico entre funcionarios del Ejecutivo y los abogados de la CGT, Marta Pujada y Marcelo Cassia , quienes presentaron observaciones y propuestas para modificar el texto del Decreto 407.

Posteriormente, la negociación pasó al plano político. En representación de la CGT participaron Gerardo Martínez (UOCRA), Cristián Jerónimo (SEIVARA) y Jorge Sola (Sindicato del Seguro). Por el Gobierno intervinieron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el asesor presidencial Santiago Caputo.

Tras varias reuniones, ambas partes consensuaron la redacción definitiva que quedó plasmada en el Decreto 612/2026.

Qué cambia con la nueva reglamentación

El Decreto 407/2026, dictado originalmente para reglamentar la reforma laboral, había dispuesto que las cuotas solidarias se calcularan únicamente sobre el salario básico convencional.

La CGT cuestionó ese criterio por considerar que reducía de manera significativa los recursos de las organizaciones sindicales y generaba incertidumbre jurídica, ya que obligaba a renegociar numerosos convenios colectivos e incluso abría la puerta a una ola de litigios judiciales.

Con las modificaciones introducidas ahora, el Gobierno busca garantizar la continuidad de los convenios vigentes, reducir el riesgo de judicialización y evitar una escalada del conflicto con la principal central obrera, en un contexto marcado por la implementación de la reforma laboral aprobada por el Congreso.