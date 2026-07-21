Patricia Bullrich y Victoria Villarruel acordaron una tregua tras el cruce por la Ley de Tierras

La jefa del bloque de la Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich , y la vicepresidenta Victoria Villarruel mantuvieron este martes una reunión privada en la Cámara Alta. Según trascendió, el objetivo de la cita fue bajar la tensión interna generada por el cruce en torno a la Ley de Tierras y avanzar en la organización de las próximas sesiones legislativas.

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El encuentro se realizó durante el receso invernal del Congreso y tuvo como eje central la búsqueda de una instancia de diálogo entre dos figuras relevantes del oficialismo, luego de la difusión pública de una discusión privada que expuso diferencias sobre la estrategia parlamentaria del Gobierno.

Según informó TN, la reunión fue acordada para establecer una suerte de tregua y coordinar el tratamiento de los proyectos que el oficialismo pretende impulsar en el Senado durante las próximas semanas.

El acercamiento se produjo después de que trascendiera una conversación privada entre ambas dirigentes, en la que quedaron expuestas diferencias sobre la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y los cambios propuestos sobre la Ley de Tierras , una de las iniciativas que generó mayor discusión dentro del espacio oficialista.

Durante el intercambio, según reconstruyó este medio, Villarruel le planteó a Bullrich su malestar por la difusión de conversaciones privadas mantenidas entre ambas.

La vicepresidenta había expresado públicamente su cuestionamiento a través de redes sociales: “Yo no filtro conversaciones privadas. Menos las pongo en grupos de chats o llamo a periodistas para hacer notas. Esos son métodos usuales de la casta”.

Ante ese planteo, Bullrich explicó durante la reunión que, según su versión, no había sido responsable de filtrar la conversación a la prensa. La titular del bloque oficialista sostuvo que había compartido el intercambio en el grupo de senadores de LLA para informar cuál era la postura de Villarruel ante una eventual definición de una votación mediante desempate.

La agenda legislativa del Gobierno, otro eje del encuentro

Además de intentar dejar atrás el conflicto, Bullrich aprovechó la reunión para transmitirle a Villarruel cuáles son los proyectos que el Gobierno busca llevar al Senado y cómo pretende avanzar con su agenda legislativa.

Fuentes vinculadas al encuentro señalaron que la reunión tuvo como objetivo desescalar las tensiones y evitar una disputa abierta dentro del oficialismo, aunque remarcaron que la relación entre ambas dirigentes continúa atravesada por diferencias políticas.

La vicepresidenta Victoria Villarruel y la senadora Patricia Bullrich. (archivo) NA

Una relación marcada por las diferencias internas

Dentro de la Cámara Alta reconocen que el vínculo entre Bullrich y Villarruel difícilmente alcance una relación cercana o de afinidad personal.

En ese sentido, la jefa del bloque de LLA en el Senado había publicado la semana pasada un mensaje dirigido a la vicepresidenta, en medio del conflicto interno: “Millones de argentinos nos votaron para transformar la Argentina. El que llegó con este proyecto y no está dispuesto a defenderlo, debería dar un paso al costado”.

El episodio volvió a exponer las diferencias dentro del oficialismo mientras el Gobierno busca sostener una estrategia parlamentaria para avanzar con sus reformas en el Congreso.