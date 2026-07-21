Senadores y diputados provinciales terminarán el 2026 con un sueldo de casi $6 millones

En medio de la polémica por el dietazo de los senadores nacionales , que alcanzarán un sueldo de casi $12 millones brutos en agosto, en la Legislatura provincial los senadores y diputados también recibirán nuevos incrementos salariales tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) para el segundo semestre.

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Esto surge del mecanismo establecido en la Ley 5.811 . La norma determina que el salario del gobernador equivale a dos veces la retribución correspondiente a la clase 13 del Escalafón General de la Administración Pública .

A partir de ese esquema, los legisladores provinciales perciben el 95% del sueldo del mandatario provincial. Por ese motivo, cada acuerdo salarial que el gremio estatal ATE firma con el Ejecutivo termina impactando también en las dietas de senadores y diputados.

De esta manera, tras el acuerdo salarial alcanzado entre el Ejecutivo y el sector de la Administración Central que representa ATE , los legisladores también tendrán aumentos en sus dietas del 11% , distribuidos en dos tramos.

Será primero un incremento del 7% para agosto y luego otro del 4% para noviembre, ambos no acumulativos y calculados sobre el básico de junio de 2026 .

Tal como informó Los Andes, actualmente un legislador provincial cobra un sueldo de bolsillo aproximado de $5.225.000, tras haber percibido un 10% de aumento en el primer semestre devenido por la negociación salarial que alcanzó ATE para el Régimen 05 en marzo pasado.

Ahora, con el nuevo acuerdo de la Administración Central, diputados y senadores pasarán a percibir un 7% más en agosto, por lo que el sueldo de bolsillo ascenderá a $5.590.750. Luego, en noviembre, recibirán otro 4% (no acumulativo y calculado sobre el básico de junio), con lo que la dieta alcanzará los $5.799.750.

Sí se compara con el salario de un senador nacional alcanzarán prácticamente la mitad; pero sí se aproximará a lo que percibe un diputado nacional, que tiene actualmente un salario bruto de $6.072.000.

El adicional por desarraigo

Si bien senadores y diputados provinciales perciben el mismo salario base, algunos legisladores reciben un adicional por residencia. Se trata del ítem desarraigo, destinado a quienes viven a más de 100 kilómetros de la Legislatura.

Este adicional fue establecido durante la gestión de Laura Montero como vicegobernadora y presidenta del Senado provincial entre 2015 y 2019, con el objetivo de compensar los traslados frecuentes hacia la capital provincial.

El beneficio otorga un 3,5% extra a legisladores del Este provincial y del Valle de Uco. En tanto, quienes residen en el sur de Mendoza, a más de 200 kilómetros de la capital, perciben un 5% adicional.

Desde la Legislatura explicaron que el desarraigo solo se liquida a quienes registran asistencia perfecta a las sesiones. En caso de ausencias, el monto se paga de forma proporcional, lo que obliga a un seguimiento más estricto del presentismo, tanto en el recinto como en las comisiones.

Sueldos de $12 millones en el Senado de la Nación

A partir del próximo mes de agosto, los senadores nacionales percibirán una dieta bruta de aproximadamente $11.877.000, tras el último acuerdo paritario alcanzado para los trabajadores del Congreso.

Este incremento, que se aplicará de forma escalonada, representa una suba acumulativa del 6,7% que se desglosa en un 2,4% retroactivo a junio, un 2,2% para julio y un 1,9% correspondiente a agosto.

La actualización es consecuencia directa del mecanismo de "enganche" aprobado por los propios legisladores de la Cámara alta en 2024. Bajo este esquema, cualquier mejora salarial obtenida por los gremios legislativos (APL, UPCN y ATE) impacta automáticamente en los módulos que componen la remuneración de los senadores, la cual incluye 2.500 módulos por dieta, 1.000 por gastos de representación y 500 por desarraigo.

Con esta nueva recomposición, los senadores acumularán un aumento cercano al 19% entre enero y agosto, una cifra que se proyecta por encima de la inflación del mismo periodo, considerando que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado hasta junio fue del 16,8%.