Los legisladores mendocinos cobrarán más de 5 millones de pesos a partir de marzo

Los legisladores provinciales de Mendoza cobraron en febrero entre 4,7 y 4,8 millones de pesos de bolsillo . Sin embargo, sus dietas podrían superar los 5 millones desde marzo si prospera el acuerdo paritario entre el gobierno de Alfredo Cornejo y la Asociación de Trabajadores del Estado ( ATE ) .

Si se incluyen los aportes jubilatorios, partidarios y el impuesto a las Ganancias, el salario bruto de senadores y diputados provinciales ronda actualmente los 5,4 millones de pesos .

La discusión sobre los ingresos de la dirigencia política volvió a instalarse en los últimos días luego de que se conociera que los senadores nacionales pasarán a cobrar más de 11 millones de pesos mensuales tras una actualización automática de sus dietas vinculada a los aumentos salariales del personal del Congreso.

En Mendoza, las dietas de los legisladores no se negocian de manera directa. Por ley, sus salarios están atados al del gobernador, que a su vez se actualiza en función de los acuerdos paritarios de la administración central.

El mecanismo está establecido en la Ley 5.811. La norma determina que el salario del gobernador equivale a dos veces la retribución correspondiente a la clase 13 del Escalafón General de la Administración Pública.

A partir de ese esquema, los legisladores provinciales perciben el 95% del sueldo del mandatario provincial. Por ese motivo, cada acuerdo salarial que el gremio estatal ATE firma con el Ejecutivo termina impactando también en las dietas de senadores y diputados.

“Nosotros no paritamos. Siempre estamos atados a lo que acuerde ATE con el Gobierno. El sueldo es aproximadamente equivalente a dos clases 13 de la Administración Central”, explicaron desde la Cámara de Diputados a Los Andes.

A diferencia de lo que ocurre en el Congreso de la Nación, en Mendoza tanto senadores como diputados provinciales perciben la misma dieta, aunque pueden existir pequeñas diferencias según la liquidación que realiza el área contable de cada cámara.

“Entre cámaras puede haber alguna diferencia por los criterios que se aplican en algunos descuentos, como el impuesto a las Ganancias. Pero en definitiva es el mismo sueldo”, precisaron desde el Senado provincial.

Cuánto podrían cobrar desde marzo

El incremento dependerá del resultado de la negociación paritaria entre el Gobierno provincial y el ATE.

Este miércoles ambas partes retomaron las conversaciones salariales que la semana pasada habían quedado prácticamente estancadas. Para esta nueva reunión, la oferta del Ejecutivo fue de un aumento del 10% en dos tramos: un 7% en marzo y un 3% en mayo, no acumulativos y calculados sobre la base salarial de diciembre de 2025.

Paritaria ATE

Si el gremio que conduce Roberto Macho acepta la propuesta, las dietas de los 85 integrantes de ambas cámaras legislativas pasarían a ubicarse en torno a los 5.082.500 pesos de bolsillo en marzo y alcanzarían aproximadamente los 5.225.000 pesos en mayo.

En caso de que ATE rechace la oferta, en el Gobierno analizan avanzar con un incremento por decreto para los trabajadores estatales.

El adicional por desarraigo

Si bien senadores y diputados provinciales perciben el mismo salario base, algunos legisladores reciben un adicional por residencia. Se trata del ítem desarraigo, destinado a quienes viven a más de 100 kilómetros de la Legislatura.

Este adicional fue establecido durante la gestión de Laura Montero como vicegobernadora y presidenta del Senado provincial entre 2015 y 2019, con el objetivo de compensar los traslados frecuentes hacia la capital provincial.

El beneficio otorga un 3,5% extra a legisladores del Este provincial y del Valle de Uco. En tanto, quienes residen en el sur de Mendoza —a más de 200 kilómetros— perciben un 5% adicional.

Desde la Legislatura explicaron que el desarraigo solo se liquida a quienes registran asistencia perfecta a las sesiones. En caso de ausencias, el monto se paga de forma proporcional, lo que obliga a un seguimiento más estricto del presentismo tanto en el recinto como en las comisiones.

El aumento en el Senado de la Nación

En paralelo, los senadores nacionales pasarán a cobrar más de 11 millones de pesos mensuales a partir de marzo debido a la actualización automática de sus dietas vinculada a los aumentos salariales del personal del Congreso.

El incremento no surge de una decisión puntual de los legisladores, sino del mecanismo que vincula sus ingresos a las paritarias del Poder Legislativo. Cada vez que se acuerdan subas para los trabajadores del Congreso, ese ajuste impacta directamente en las dietas de los senadores.

En ese marco, los gremios legislativos acordaron un incremento salarial acumulado del 12,5% entre diciembre y mayo, distribuido en distintos tramos.

Tras conocerse la actualización, los senadores del bloque de La Libertad Avanza difundieron un comunicado en el que señalaron que no consideran oportuno incrementar los salarios de la dirigencia política en el actual contexto económico. En el mensaje sostuvieron que “el pueblo espera de nosotros una respuesta coherente con nuestros principios”.