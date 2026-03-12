12 de marzo de 2026 - 11:14

Quién es Federico Pelli, el diputado tucumano de pasado militar que fue agredido durante las inundaciones

El legislador de La Libertad Avanza se volvió tendencia tras recibir un brutal cabezazo mientras asistía a damnificados.

El ataque, que quedó registrado en un video viralizado en redes sociales, ocurrió sobre la Ruta 157. Allí, Pelli fue increpado por Marcelo "Pichón" Segura, un referente de la zona vinculado al justicialismo y cercano al entorno del ministro del Interior provincial, Darío Monteros. En medio de una discusión, el legislador recibió un fuerte cabezazo que le provocó una herida en el tabique nasal y una visible hemorragia.

Quién es el diputado Federico Pelli

Federico Agustín Pelli, de 40 años se formó en el Colegio Militar de la Nación, donde egresó con el grado de Subteniente de Infantería y el título de Licenciado en Administración.

Durante su paso por el Ejército Argentino integró los Cascos Azules en misiones internacionales de paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Chipre y Haití. Tras alcanzar el grado de Teniente, solicitó la baja voluntaria para volcar su experiencia operativa al sector privado.

Tras su salida de las fuerzas armadas, según detalla en su cuenta de LinkedIn, desarrolló su propia empresa de "vigilancia y protección, obteniendo gran experiencia de campo en este tema". Sobre su experiencia laboral detalla:

  • Fue gerente de seguridad de la compañía Azucarera Los Balcanes S.A. entre abril del 2024 hasta diciembre de 2025.
  • Se desempeñó como Ejecutivo en la Comisión de Fronteras e Ilegalidad de la CAME desde noviembre del 2022 hasta diciembre de 2025.
  • Coordinó el Observatorio de Políticas Públicas de Seguridad de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) durante ocho años.

Pelli es sobrino nieto de César Pelli, el mundialmente reconocido arquitecto tucumano responsable de las Torres Petronas.

Su salto definitivo a la política grande se dio el pasado 26 de octubre, cuando resultó electo diputado nacional en las legislativas, impulsado por la ola libertaria en el norte argentino.

