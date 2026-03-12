El legislador de La Libertad Avanza se volvió tendencia tras recibir un brutal cabezazo mientras asistía a damnificados.

Quién es Federico Pelli, el diputado tucumano de pasado militar que fue agredido durante las inundaciones.

El diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA), Federico Pelli, fue víctima de una agresión física mientras participaba de tareas de asistencia en el distrito de La Madrid de Tucumán, una de las zonas más castigadas por las inundaciones.

El ataque, que quedó registrado en un video viralizado en redes sociales, ocurrió sobre la Ruta 157. Allí, Pelli fue increpado por Marcelo "Pichón" Segura, un referente de la zona vinculado al justicialismo y cercano al entorno del ministro del Interior provincial, Darío Monteros. En medio de una discusión, el legislador recibió un fuerte cabezazo que le provocó una herida en el tabique nasal y una visible hemorragia.

Embed URGENTE TUCUMÁN|| Empleado de Darío Monteros(JALDO) agredió al Diputado Federico Pelli de LLA cuando iba a aportar con su ayuda. pic.twitter.com/FWNMpYmNLD — Emperador Tucumano (@emperadortuc) March 11, 2026 Quién es el diputado Federico Pelli Federico Agustín Pelli, de 40 años se formó en el Colegio Militar de la Nación, donde egresó con el grado de Subteniente de Infantería y el título de Licenciado en Administración.

Durante su paso por el Ejército Argentino integró los Cascos Azules en misiones internacionales de paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Chipre y Haití. Tras alcanzar el grado de Teniente, solicitó la baja voluntaria para volcar su experiencia operativa al sector privado.

federico pelli Tras su salida de las fuerzas armadas, según detalla en su cuenta de LinkedIn, desarrolló su propia empresa de "vigilancia y protección, obteniendo gran experiencia de campo en este tema". Sobre su experiencia laboral detalla: