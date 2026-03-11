Ranking incómodo: un diputado de Mendoza figura entre los que nunca hablaron en el recinto

Un informe sobre las intervenciones de los diputados nacionales en las sesiones permitió elaborar un ranking que reveló que Mendoza tiene un legislador que nunca habló en el recinto.

En Expoagro, Villarruel destacó la importancia del campo y habló sobre su "relación rota" con Milei

Aconcagua Radio: Cornejo fue uno de los más solicitados en la Argentina Week de Estados Unidos

La publicación corresponde al sitio especializado Parlamentario.com, que realizó un conteo de palabras elaborado en base a las transcripciones taquigráficas de la Cámara baja .

Para concretar su Índice de Calidad Legislativa correspondiente a 2025, el sitio revisó las intervenciones de los diputados a lo largo de 20 sesiones .

Según el informe, se emitieron 1.149.895 palabras en el recinto en 2025, pero algunos diputados no expresaron ni una sola . En ese grupo de 17 personas se encuentra el presidente de La Libertad Avanza Mendoza, Facundo Correa Llano , a quien durante el año pasado no le encendieron nunca el micrófono para que hablara en el recinto.

Correa Llano figura en el registro con cero palabras junto a siete legisladores de La Libertad Avanza, 8 de Unión por la Patria y 1 del Pro .

De 257 legisladores que tiene en total la Cámara de Diputados, el primer mendocino del ranking es Álvaro Martínez, de La Libertad Avanza como Correa Llano, quien aparece en el puesto 18, con 12.754 palabras.

Luego figura Julio Cobos, cuyo mandato venció en diciembre. Su lugar en el ranking es el 32, con 9.994 palabras en el año.

Desde ahí no aparece ningún mendocino hasta el puesto 80, que queda en poder de Lourdes Arrieta, hoy en el bloque de Provincias Unidas. En 2025 Arrieta integraba la bancada de "Coherencia" y desde su banca emitió 4.197 palabras.

Después aparecen el radical Lisandro Nieri en el puesto 96 (3.535 palabras); la demócrata Mercedes Llano en el lugar 121 (2.341 palabras); el justicialista de mandato cumplido Adolfo Bermejo, en el puesto 148 (1.354 palabras); Pamela Verasay, de la UCR, en el 158 (1.006 palabras) y Martín Aveiro, del PJ, en el 166 (820 palabras).

Carmona y Paponet presentando su plan de gobierno. Carmona y Paponet presentando su plan de gobierno.

Quien cierra la lista de diputados mendocinos es Liliana Paponet, del PJ, quien el año pasado quedó en el lugar 174, con 723 palabras. Su mandato finalizó en diciembre.