11 de marzo de 2026 - 15:22

Ranking incómodo: un diputado de Mendoza figura entre los que nunca hablaron en el recinto

El diputado que nunca habló pertenece a La Libertad Avanza. Sin embargo, un colega de la misma banca es el mendocino mejor ubicado en el ranking.

La Cámara de Diputados realizó 20 sesiones en 2025 y las transcripciones taquigráficas permitieron armar un ranking de intervenciones.

La Cámara de Diputados realizó 20 sesiones en 2025 y las transcripciones taquigráficas permitieron armar un ranking de intervenciones.

Foto:

Noticias Argentinas
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Leé además

aconcagua radio: cornejo fue uno de los mas solicitados en la argentina week de estados unidos

Aconcagua Radio: Cornejo fue uno de los más solicitados en la Argentina Week de Estados Unidos
Expoagro: qué dijo Victoria Villaruel sobre su vínculo con Javier Milei.

En Expoagro, Villarruel destacó la importancia del campo y habló sobre su "relación rota" con Milei

La publicación corresponde al sitio especializado Parlamentario.com, que realizó un conteo de palabras elaborado en base a las transcripciones taquigráficas de la Cámara baja.

Para concretar su Índice de Calidad Legislativa correspondiente a 2025, el sitio revisó las intervenciones de los diputados a lo largo de 20 sesiones.

Según el informe, se emitieron 1.149.895 palabras en el recinto en 2025, pero algunos diputados no expresaron ni una sola. En ese grupo de 17 personas se encuentra el presidente de La Libertad Avanza Mendoza, Facundo Correa Llano, a quien durante el año pasado no le encendieron nunca el micrófono para que hablara en el recinto.

Facundo Correa Llano

Correa Llano figura en el registro con cero palabras junto a siete legisladores de La Libertad Avanza, 8 de Unión por la Patria y 1 del Pro.

De 257 legisladores que tiene en total la Cámara de Diputados, el primer mendocino del ranking es Álvaro Martínez, de La Libertad Avanza como Correa Llano, quien aparece en el puesto 18, con 12.754 palabras.

Luego figura Julio Cobos, cuyo mandato venció en diciembre. Su lugar en el ranking es el 32, con 9.994 palabras en el año.

Desde ahí no aparece ningún mendocino hasta el puesto 80, que queda en poder de Lourdes Arrieta, hoy en el bloque de Provincias Unidas. En 2025 Arrieta integraba la bancada de "Coherencia" y desde su banca emitió 4.197 palabras.

Después aparecen el radical Lisandro Nieri en el puesto 96 (3.535 palabras); la demócrata Mercedes Llano en el lugar 121 (2.341 palabras); el justicialista de mandato cumplido Adolfo Bermejo, en el puesto 148 (1.354 palabras); Pamela Verasay, de la UCR, en el 158 (1.006 palabras) y Martín Aveiro, del PJ, en el 166 (820 palabras).

Carmona y Paponet presentando su plan de gobierno.
Carmona y Paponet presentando su plan de gobierno.
Carmona y Paponet presentando su plan de gobierno.

Quien cierra la lista de diputados mendocinos es Liliana Paponet, del PJ, quien el año pasado quedó en el lugar 174, con 723 palabras. Su mandato finalizó en diciembre.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Conmigo no tienen nada que arreglar: el duro cruce de Karina Milei tras los dichos del abogado de la AFA.

"Conmigo no tienen nada que arreglar": el duro cruce de Karina Milei tras los dichos del abogado de la AFA

Los comicios serán el 9 de junio. Esther Sánchez analiza la reelección y Gabriel Fidel aparece entre los posibles candidatos.

Es oficial: la UNCuyo fijó las fechas de las elecciones y comienza a moverse el escenario político

Quién es Bettina Julieta Angeletti, la esposa de Adorni que lo acompañó a Nueva York.

A qué se dedica Bettina Julieta Angeletti, la esposa de Adorni que lo acompañó a Nueva York

Los emprendimientos podrán continuar con permisos precarios, condicionados a la disponibilidad del acuífero y a controles técnicos del organismo.Cuestionables criterios para concesionar pozos de agua en el Sur

Irrigación definirá cómo seguirán funcionando los pozos de agua de Agrelo tras el fallo de la Corte