11 de marzo de 2026 - 15:10

En Expoagro, Villarruel destacó la importancia del campo y habló sobre su "relación rota" con Milei

La vicepresidente nacional también planteó la necesidad de fortalecer un mensaje federal, ya que Argentina “no es solamente la Ciudad o provincia de Buenos Aires”.

Expoagro: qué dijo Victoria Villaruel sobre su vínculo con Javier Milei.

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La vicepresidente Victoria Villarruel participó de Expoagro y destacó el rol del sector agropecuario en la economía argentina. Durante su visita a la muestra en San Nicolás, también evitó pronunciarse ante las repetitivas preguntas sobre su relación tensa y prácticamente rota con el presidente Javier Milei.

“No tiene importancia”, respondió la funcionaria a las consultas de la prensa, evitando profundizar sobre su vínculo con el jefe de Estado. En tanto, puso el foco en la importancia del campo para el desarrollo del país, situandose en el contexto de la exposición agroindustrial, celebrada durante cuatro días.

En ese hilo, sostuvo que el campo forma parte de la identidad nacional y remarcó que el sector es “fundamental” para el futuro económico de la Argentina. También planteó la necesidad de fortalecer un “mensaje federal” en la política nacional.

“Acá hay productores y representantes. Es muy importante mostrar que Argentina no es solamente la Ciudad o provincia de Buenos Aires”, sostuvo la vicepresidente.

Cómo es actualmente su relación con Milei

Consultada sobre su vínculo con el presidente Javier Milei, la titular de la Cámara Alta evitó dar una definición y puso el foco de importancia en la Expoagro. En los últimos días su relación con el mandatario se observó más rota que nunca, especialmente durante la inauguración de sesiones ordinarias.

“No creo que hoy tenga que hablar de eso. Este tipo de temas de novela le permiten al periodismo continuar hablando de algo que, hoy por hoy, no tiene importancia”, comentó ante los medios presentes en el lugar.

Por último, esquivó la pregunta sobre una posible candidatura presidencial para el año próximo. “Ninguno de estos temas hoy es importante”, sentenció. Cabe destacar que en las últimas horas circuló el rumor de que la presidente del Senado iría en busca de una candidatura presidencial en 2027.

