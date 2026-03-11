En Expoagro, Villarruel destacó la importancia del campo y habló sobre su "relación rota" con Milei

La vicepresidente nacional también planteó la necesidad de fortalecer un mensaje federal, ya que Argentina “no es solamente la Ciudad o provincia de Buenos Aires”.

La vicepresidente Victoria Villarruel participó de Expoagro y destacó el rol del sector agropecuario en la economía argentina. Durante su visita a la muestra en San Nicolás, también evitó pronunciarse ante las repetitivas preguntas sobre su relación tensa y prácticamente rota con el presidente Javier Milei.

“No tiene importancia”, respondió la funcionaria a las consultas de la prensa, evitando profundizar sobre su vínculo con el jefe de Estado. En tanto, puso el foco en la importancia del campo para el desarrollo del país, situandose en el contexto de la exposición agroindustrial, celebrada durante cuatro días.

En ese hilo, sostuvo que el campo forma parte de la identidad nacional y remarcó que el sector es “fundamental” para el futuro económico de la Argentina. También planteó la necesidad de fortalecer un “mensaje federal” en la política nacional.

“Acá hay productores y representantes. Es muy importante mostrar que Argentina no es solamente la Ciudad o provincia de Buenos Aires”, sostuvo la vicepresidente.

Embed NONO ESTO ES TERRIBLE: A VILLARRUEL LE PREGUNTARON POR LA RELACIÓN CON MILEI Y EVADIÓ OLÍMPICAMENTE LA PREGUNTA



"No creo que tenga que hablar de eso... Este tipo de temas le permite al periodismo hablar de algo que no tiene importancia..." pic.twitter.com/DjGieGh7s7 — Agarra la Pala (@agarra_pala) March 11, 2026 Cómo es actualmente su relación con Milei Consultada sobre su vínculo con el presidente Javier Milei, la titular de la Cámara Alta evitó dar una definición y puso el foco de importancia en la Expoagro. En los últimos días su relación con el mandatario se observó más rota que nunca, especialmente durante la inauguración de sesiones ordinarias.