Es oficial: la UNCuyo fijó las fechas de las elecciones y comienza a moverse el escenario político

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Cuyo aprobó este miércoles, en su última sesión extraordinaria, el cronograma electoral para las elecciones de autoridades que se realizarán este año. La fecha de los comicios quedó fijada para el jueves 9 de junio y, en caso de segunda vuelta, el 23 del mismo mes.

Según el calendario aprobado, el cierre y la presentación de listas será el 29 de abril . El 4 de mayo se publicarán las nóminas y el 6 quedarán oficializadas.

Respecto de los padrones , el cierre será el 31 de marzo; el 7 de abril se publicará el padrón provisorio y a mediados de ese mes se difundirá el definitivo. La campaña electoral comenzará el 9 de mayo y finalizará el 7 de junio.

Las elecciones de la UNCuyo no solo definirán al próximo rector, sino también a los decanos de las distintas facultades y a los integrantes de los consejos superior y directivos.

Curiosamente, las elecciones de este año replican el escenario de 2022 . No solo se repite la fecha de los comicios, sino también los nombres que circulan para conducir el Rectorado. Se trata de la actual rectora, Esther Sánchez, y del vicerrector, Gabriel Fidel .

En este contexto, Sánchez analiza si competirá por la reelección, mientras que Fidel ve con buenos ojos disputar el cargo para el próximo período de cuatro años. Por el lado de la oposición, el sociólogo peronista Javier Ozollo se postula bajo el espacio Proyecto Universidad.

Como es habitual en estas instancias de negociaciones políticas dentro de la universidad, comienzan a trascender posibles candidaturas, aunque por ahora no hay confirmaciones oficiales.

Una de las versiones que circuló fue la posibilidad de que La Libertad Avanza impulse un candidato propio, aunque dentro del ámbito universitario aseguran que “esa posibilidad no corre”.

¿El futuro del oficialismo?

La UNCuyo es conducida desde 2014 por la alianza Interclaustro, un frente que reúne a radicales, liberales, independientes y dirigentes del ámbito académico. Los años en el poder generaron cierto desgaste interno que hoy se traduce en diferencias dentro del espacio, al punto de que parte de sus integrantes ponen en duda una eventual reelección de la actual rectora.

Hacia adentro del oficialismo, algunos plantean la necesidad de una nueva conformación acorde a la realidad actual. En el Rectorado se perciben tensiones en torno al proceso para definir al próximo candidato del espacio.

En este escenario, las reuniones entre decanos, vicedecanos y referentes políticos del ámbito universitario se intensificaron desde principios de mes, con el regreso de la actividad académica.

Mientras tanto, el sector de la rectora —cuya estructura proviene en gran parte de la Facultad de Ciencias Económicas— se mantiene hermético sobre el tema. En cambio, desde el entorno del vicerrector reconocen que “están armando un equipo para la construcción de un proyecto que apunte a los próximos años de la universidad”.

Una de las figuras que integra ese equipo es la actual decana de la Facultad de Ciencias Agrarias, María Flavia Filippini. La ingeniera agrónoma acompañó a Fidel en el reciente desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina, realizado el sábado pasado en el marco de las actividades de Vendimia.

“Ambos participaron porque son autoridades académicas de la UNCuyo. Fidel por su rol institucional y por su vínculo con el sector vitivinícola, mientras que Filippini es ingeniera agrónoma y decana de una facultad con fuerte relación con esa actividad”, señalaron desde el Rectorado.

Con casi cuatro décadas como docente universitario, Fidel cuenta con trayectoria tanto en la gestión pública como en el sector privado. A eso se suman sus vínculos históricos con el radicalismo. Por su parte, Filippini, una de las decanas con mayor antigüedad en la universidad, posee un perfil vinculado al ámbito académico y de investigación. En términos políticos, dentro de la institución la definen como independiente.

“El vínculo existe porque han constituido un equipo de trabajo con otros miembros y autoridades de la universidad. Esto va más allá de la rosca política; es algo estrictamente universitario”, comentaron desde la casa de estudios.

Respecto al futuro del oficialismo en el Rectorado, algunas fuentes aseguran que “no hay margen para una ruptura” y que finalmente se buscará una sola fórmula.

En ese marco, dentro de la universidad sostienen que el próximo proceso electoral se dará en un contexto complejo para el sistema universitario, marcado por la discusión sobre el financiamiento y por la necesidad de fortalecer la inserción de la institución en el medio.

También mencionan la importancia de mejorar el vínculo con el Estado y con el sector privado, así como de dar respuestas a las demandas de la sociedad frente a la velocidad de los cambios.