El Senado le otorgó un diploma de honor a la exrectora de la UNCuyo, María Victoria Gómez de Erice

La Cámara de Senadores de la Nación reconoció este martes a la exrectora de la Universidad Nacional de Cuyo , María Victoria Gómez de Erice , con el diploma de Honor a “ Mujeres que se Destacan e Inspiran ”, en el marco de las actividades por el Mes de la Mujer.

La iniciativa fue impulsada por la senadora nacional de la Unión Cívica Radical, Mariana Juri . El reconocimiento se otorgó de manera post mortem , ya que la académica falleció el pasado 21 de febrero a los 85 años. El diploma fue recibido en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo por su sobrina, Flavia Zoe Gómez, en representación de la familia.

Durante el acto, Juri destacó la trayectoria y el legado de la exrectora y señaló que reconocer a Gómez de Erice representa “ un honor particular para todas las mujeres, especialmente para las mendocinas ”. La legisladora subrayó que su figura trasciende el hecho de haber sido la primera mujer en conducir la casa de estudios.

“Podría decir que fue la primera rectora mujer de la UNCuyo , pero creo que si hubiese sido la segunda o la séptima también la estaríamos honrando por lo pionera que fue en los temas de los que se ocupó”, expresó.

La senadora también remarcó el compromiso de la exrectora con la educación pública y su aporte a la transformación institucional de la universidad. En ese sentido, recordó que durante su gestión se impulsaron proyectos de gran impacto, como el desarrollo del Hospital Universitario .

“Siempre priorizó la educación y como rectora hizo una transformación en la universidad, como fue el Hospital Universitario”, afirmó Juri, quien además agradeció su legado. “Si bien nos dejó el pasado 21 de febrero, estamos dolidos por su partida, pero sobre todo disfrutando de su legado”, agregó.

Trayectoria destacada en la UNCuyo

La vida académica y profesional de Gómez de Erice estuvo marcada por un fuerte compromiso social y por la convicción de que la universidad pública debe devolver a la sociedad el esfuerzo que esta realiza para sostenerla.

Durante su paso por el rectorado, entre 2002 y 2008, sostuvo que los universitarios debían analizar las debilidades y los problemas reales del sistema educativo para colaborar con el gobierno escolar, involucrarse en los conflictos sociales y contribuir a su resolución.

Una de sus frases más repetidas en jornadas académicas y encuentros científicos sintetizaba esa visión: “Investiguemos lo que sirve y no lo que nos gusta”. En esos ámbitos también remarcaba el valor de la investigación docente como generadora de conocimiento, pero también como una herramienta para abordar problemáticas sociales.

María Victoria Gómez de Erice Con una trayectoria reconocida, la UNCuyo despide a María Victoria Gómez de Erice, ex decana de la institución.

En la misma línea, solía recordar que “como universidad pública nos debemos a la sociedad que nos sostiene”, una idea que reiteraba en distintos actos institucionales.

Entre los hitos de su trayectoria también se destaca haber impulsado la transformación de la Escuela Superior de Formación Docente en la actual Facultad de Educación, en 1995, unidad académica de la cual fue su primera decana electa.

En sus últimos años, además, lideró el proyecto de un centro de salud con especial dedicación a la rehabilitación de personas con discapacidad, a partir de la adquisición del edificio del ex Policlínico Ferroviario, que desde noviembre de 2023 lleva su nombre.