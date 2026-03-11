Parque solar, viviendas, minería e inversiones: los ejes del "Masterplan productivo 2030" de Guaymallén

El intendente de Guaymallén , Marcos Calvente (Cambia Mendoza) , abrió este martes el período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante y presentó el programa Guaymallén Productivo 2030 , un masterplan que apunta a reordenar el municipio con una zonificación económica distrital .

En la sesión del HCD, realizada en la explanada de la municipalidad, Calvente compartió un balance de su gestión 2025 y después dio paso a los anuncios para este año , entre los que se destacan aparte del Masterplan, la construcción del Parque Solar Municipal y la creación del Clúster Minero-Energético de Cuyo .

El Concejo Deliberante de Guaymallén atraviesa un momento de “transición” , con gestos políticos que tienen correlato con el convulsionado año pasado, donde pesó la división de la bancada oficialista entre los que responden a Calvente y los que se alinean con el exintendente Marcelino Iglesias .

Hace dos semanas se eligieron autoridades -de forma provisoria hasta la renovación de bancas- y el “calventista” Jonathan Mazuela resultó electo presidente, frente al intento de continuidad de Verónica Cancela (del sector de Iglesias).

En ese contexto, el jefe comunal se sentó al lado de Mazuela , mientras que sus adversarios del mismo espacio lo hicieron lejos, casi en el lugar de opositores . En mayo próximo asumirán los nuevos concejales y el intendente reforzará su plantel, casi en su totalidad (de 8 integrantes de Cambia Mendoza, 6 serán suyos).

El intendente Marcos Calvente encabezó la apertura de sesiones del Concejo Deliberante de Guaymallén, en la explanada de la municipalidad.

Antes de su discurso, el intendente posó con los ministros de Alfredo Cornejo que llegaron hasta la calle Libertad: Natalio Mema (Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial); Tadeo García Zalazar (Educación, Cultura e Infancias); Rodolfo Vargas Arizu (Producción) y Mercedes Rus (Seguridad y Justicia); más el subsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino.

También asistieron el presidente de la Cámara de Diputados y titular de la UCR Mendoza, Andrés “Peti” Lombardi, y el presidente provisional del Senado, Martín Kerchner.

El impacto de Guaymallén en Mendoza

El jefe comunal destacó el rol del departamento en la economía provincial: “En las últimas dos décadas pasamos de representar el 11,5% del Producto Bruto Geográfico del área metropolitana a casi el 17,8%”.

“Al mismo tiempo, nuestro departamento genera el 26,8% del empleo privado registrado de toda la provincia. Esto significa que uno de cada cuatro puestos de trabajo privados de Mendoza se genera en Guaymallén”, señaló, días después de que Cornejo compartiera datos del empleo privado en Mendoza (baja del -0,6% entre 2023 y 2025).

Calvente remarcó en su discurso que el municipio “no debe ser un obstáculo para quien produce” y, tras compartir el balance 2025, con avances en simplificación administrativa y reducción de tributos, dio paso a los anuncios para 2026.

El Masterplan Guaymallén Productivo 2030

Calvente presentó el programa Guaymallén Productivo 2030 como la “columna vertebral” de una política económica local para los próximos años y explicó que el objetivo es ordenar el crecimiento, potenciar la inversión y aprovechar el potencial productivo del departamento.

El masterplan se compone de proyectos concretos como la Zonificación Económica Distrital, mediante la cual se revisará el Plan de Ordenamiento Territorial actual para incorporar una mirada de desarrollo económico.

Calvente señaló que surgió la necesidad de establecerlo a partir del plan bienal de obras que está en marcha, con el objetivo de atender las necesidades de los sectores económicos de la matriz productiva del departamento.

Esto irá de la mano de la “Ciudad de los 15 minutos”, un modelo de desarrollo urbano que busca que los vecinos puedan trabajar, estudiar, comprar y acceder a servicios cerca de sus residencias, fortaleciendo la vida de barrio y la actividad comercial local.

El Masterplan Productivo Guaymallén 2030 será enviado próximamente al Concejo Deliberante para su tratamiento.

El Parque Solar Municipal

El intendente destacó que el Parque Solar Municipal de Guaymallén se encuentra en etapa final de licitación junto a EMESA y permitirá cubrir el 100% del consumo eléctrico de los servicios municipales, incluido el alumbrado público, generando ahorro económico y reducción de la huella de carbono.

El parque se construirá en el predio donde durante décadas funcionó un basural a cielo abierto, como parte de una estrategia ambiental que incluye bonos verdes y bonos de carbono, en conjunto con el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

El Clúster Minero-Energético

El intendente también anunció la creación del primer Clúster Minero-Energético de Cuyo, liderado por Guaymallén, con el objetivo de potenciar el entramado empresarial vinculado a la metalmecánica, la industria y los servicios productivos.

El clúster reunirá empresas, proveedores, universidades y actores del sistema productivo, con el objetivo de preparar al ecosistema local para la demanda de servicios e insumos del sector minero y energético.

Con esta iniciativa, Guaymallén busca posicionarse como centro de servicios industriales y tecnológicos de Mendoza.

Modernización del municipio

De cara a 2026, el intendente proyecta consolidar la ventanilla única, ampliar sistemas de cobro, integrar geolocalización, virtualizar habilitaciones comerciales y crear un portal de autogestión para vecinos.

Otra innovación propuesta es la implementación del Presupuesto por Programas, un modelo que vincula cada partida del presupuesto municipal con objetivos y resultados concretos, dejando atrás el sistema tradicional basado en la repetición de gastos.

También se incorporará el sistema contable Gen Nómade, que permitirá contar con información financiera en tiempo real y mejorar los mecanismos de control interno.

Acceso Este, viviendas y más obras

Calvente también resaltó el plan bienal de obras públicas, que contempla más de 75 intervenciones en todo el departamento, con cerca de 30 frentes de obra simultáneos.

Entre los trabajos previstos se incluyen calles, veredas, ciclovías, apeaderos, iluminación vial y peatonal, renovación de plazas, mejoras en entornos escolares y obras hidráulicas.

En ese marco, destacó la refuncionalización integral del Acceso Este, considerada la obra vial más importante de los últimos 50 años en el departamento.

El proyecto permitirá mejorar la circulación, reforzar la seguridad vial y reconectar de este a oeste a Guaymallén, además de ampliar el parque lineal del acceso y generar un nuevo pulmón verde.

Calvente también destacó la reactivación del ex Procrear de Guaymallén. El municipio asumió la gestión de un desarrollo habitacional que había quedado paralizado tras la disolución del fideicomiso nacional.

A partir de un acuerdo con Nación, el Banco Hipotecario y el Gobierno de Mendoza, el municipio tomó la tenencia de un predio de casi 100 mil metros cuadrados en Buena Nueva, donde se proyecta construir más de 800 viviendas destinadas a la clase media trabajadora.

Nuevos centros de atención social

Entre los anuncios también se encuentra la inauguración del Centro de Atención Integral para Personas en Situación de Calle, destinado a brindar asistencia inmediata y acompañamiento para procesos de reinserción social, educativa y laboral.

Asimismo, el municipio reabrirá el Refugio para Mujeres en situación de violencia de género, como parte de la red de protección y acompañamiento del departamento.