Dos autos volcaron en Guaymallén y Maipú: uno terminó adentro de un canal

Ocurrieron en la madrugada de hoy. En ambos casos, los conductores arrojaron resultados negativos en el test de alcoholemia.

El conductor se habría quedado dormido y terminó dentro del canal.&nbsp;

El conductor se habría quedado dormido y terminó dentro del canal. 

Los Andes
Por Redacción Policiales

Durante la madrugada de este miércoles ocurrieron dos fuertes siniestros viales en Guaymallén y Maipú. En ambos episodios los conductores resultaron ilesos y no se detectó presencia de alcohol en sangre.

Despiste y vuelco en un canal en Guaymallén

El primer hecho ocurrió cerca de las 02:00 horas en la intersección de las calles Nuestra Señora del Carmen y Profesor Mathus, en Guaymallén. Un joven de 20 años circulaba en un Peugeot 208 en dirección de oeste a este.

Según el informe policial, el conductor se habría quedado dormido al volante, lo que provocó que perdiera el dominio. El vehículo terminó volcando y cayendo en el interior de un canal. Al arribar el personal policial le realizó el test de alcoholemia, el cual dio 0,00 g/l.

Vuelco en el Acceso Este

Cuatro horas más tarde, a las 06:00, se registró un segundo vuelco en el departamento de Maipú. El escenario fue la intersección del Acceso Este y la Ruta 50.

En este caso, una mujer se desplazaba en un Suzuki Fun con dirección hacia el oeste. El siniestro se produjo cuando otro vehículo la "encerró", por lo que perdió el dominio del auto y volcó. La mujer no sufrió lesiones y el dosaje de alcohol dio resultado negativo.

Vuelco en Maipú
