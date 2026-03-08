8 de marzo de 2026 - 11:28

Volcó un auto en Ruta 7 a la altura de Las Cuevas y no hubo heridos: cómo está el tránsito

Ocurrió en el kilómetro 1230. Gendarmería Nacional solicita siempre manejar con precaución, aunque la circulación continúa con normalidad.

Accidente en Alta Montaña.

Un vehículo volcó este domingo en la Ruta 7, a la altura del kilómetro 1230, en la zona de las Cuevas, Mendoza. El siniestro ocurrió en solitario y, según se informó, no se registraron personas heridas.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, el rodado terminó volcado al costado de la calzada por motivos que aún no fueron detallados. A pesar de la magnitud del incidente, los ocupantes del vehículo no sufrieron lesiones.

Tras el hecho se pidió precaución a quienes circulen por el sector de Alta Montaña. No obstante, el tránsito en la zona se mantiene sin mayores inconvenientes y la circulación continúa con normalidad.

