27 de febrero de 2026 - 13:55

Primera multa en Alta Montaña gracias a una foto por WhatsApp: intentó fugarse y lo detuvieron

La Guardia Urbana Municipal de Las Heras y Gendarmería Nacional coordinaron un operativo en la Ruta 7 para demorar al automovilista luego de la infracción detectada por un testigo.

La foto del adelantamiento prohibido en la ruta 7: primera multa en Las Heras con material enviado por WhatsApp

La foto del adelantamiento prohibido en la ruta 7: primera multa en Las Heras con material enviado por WhatsApp

Foto:

Prensa Las Heras
Ruta 7: primera multa en Las Heras por una foto enviada por WhatsApp&nbsp;

Ruta 7: primera multa en Las Heras por una foto enviada por WhatsApp 

Foto:

Prensa Las Heras
Ruta 7: primera multa en Las Heras por una foto enviada por WhatsApp&nbsp;

Ruta 7: primera multa en Las Heras por una foto enviada por WhatsApp 

Foto:

Prensa Las Heras
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Un Peugeot 308 gris que se adelantó en plena doble línea amarilla sobre la ruta nacional 7, en Alta Montaña, ya no es solamente indignación en las redes sociales. Gracias a la foto de un testigo por WhatsApp, la Municipalidad de Las Heras pudo aplicar la primera sanción en el marco del nuevo sistema de seguridad ciudadana.

Leé además

La concesión del Tramo Cuyo (Ruta 7) abarca desde el Arco Desaguadero hasta el Cristo Redentor. 

Licitación de la Ruta 7: dónde se instalarán los nuevos peajes y desde cuándo se empezará a cobrar

Por Martín Fernández Russo
Cómo funciona Plan Montaña, el sistema para denunciar infractores en Alta Montaña por WhatsApp.

Con videos por WhatsApp: dónde denunciar y cómo funcionan las multas contra infractores en Alta Montaña

Por Franco Caro Arenas

Como se ve la imagen, la maniobra fue un sobrepaso en zona prohibida, en uno de los corredores más transitados en la Alta Montaña. Terminó en una multa de $750.000 y en una persecución breve que sumó un agravante para el conductor: intento de fuga.

Ruta 7: primera multa en Las Heras por una foto enviada por WhatsApp
Ruta 7: el momento de la detenci&oacute;n del imprudente conductor&nbsp;

Ruta 7: el momento de la detención del imprudente conductor

Según confiaron desde el municipio lasherino a Los Andes, el episodio ocurrió este jueves sobre la ruta 7. Una persona envió la foto al canal de WhatsApp (2612649239 y 2617160393) con el momento donde se veía al Peugeot 308 en infracción.

Entonces intervino la Guardia Urbana Municipal (GUM) en coordinación con Gendarmería Nacional. Cuando intentaron frenarlo, el automovilista quiso escapar. Finalmente fue interceptado y se le labró el acta correspondiente. No tenía domicilio en la provincia.

Desde la municipalidad destacaron que ya habían llegado otros videos de maniobras peligrosas en la ruta 7, pero no correspondían al tramo lasherino. Este fue el primer caso claro y dentro de la jurisdicción que activó el nuevo sistema de control ciudadano.

Ruta 7: primera multa en Las Heras por una foto enviada por WhatsApp
El Peugeot 308 se hab&iacute;a adelantado en doble l&iacute;nea amarilla. El conductor luego intent&oacute; huir.&nbsp;

El Peugeot 308 se había adelantado en doble línea amarilla. El conductor luego intentó huir.

La medida inédita en Las Heras forma parte de un esquema oficializado esta semana mediante el decreto municipal N° 240/2026. El sistema permite detectar y multar infracciones viales a partir de fotos y videos enviados por WhatsApp por vecinos o conductores. El foco está puesto especialmente en el sector de la ruta nacional 7.

Las conductas alcanzadas incluyen adelantamiento en doble línea amarilla, sobrepaso en curva, puente o intersección señalizada, circulación en contramano y otras maniobras prohibidas por la Ley Provincial N° 9.024 que generen un riesgo cierto e inmediato para terceros.

Quedan afuera las infracciones que requieren medición técnica, como exceso de velocidad o alcoholemia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lopresti_lh/status/2027144605486194934?s=20&partner=&hide_thread=false

¿Cómo funciona el sistema de fotos con infracciones en Las Heras?

Un vecino o testigo envía por WhatsApp (2612649239 y 2617160393) el video o la imagen donde se observa la maniobra peligrosa. El material es analizado por personal técnico de Alta Montaña, que evalúa si la infracción es clara y evidente.

Si reúne los elementos básicos, se da aviso a los retenes ubicados entre Las Cuevas y Uspallata, dentro de la jurisdicción de Las Heras. Allí se intercepta el vehículo, se confronta al conductor con la evidencia y se labra el acta.

En el caso del Peugeot 308, el sobrepaso en doble línea amarilla fue considerado una falta de máxima gravedad, agravada por el intento de huida. La sanción alcanzó los $750.000.

Vuelco camino a Chile, en Picheuta. Gentileza Gendarmería Nacional.
Controles en la ruta 7 - Imagen ilustrativa&nbsp;

Controles en la ruta 7 - Imagen ilustrativa

Según los valores actualizados este año bajo la ley provincial, las faltas leves (100 UF) rondan los $50.000. Las graves (700 UF), que incluyen maniobras intempestivas, zigzag, giro en U o estacionar en banquina, alcanzan los $350.000.

En tanto, las gravísimas (1.000 UF), como adelantarse en doble línea amarilla, conducir sin licencia, sin seguro, sin cinturón, usar el celular al volante o incluso tomar mate mientras se maneja, llegan a $500.000.

Desde el municipio reiteraron que el sistema respeta el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho de defensa ante el Juzgado Administrativo Municipal de Tránsito.

Además, indicaron que el tratamiento de imágenes y datos personales se realiza bajo la normativa vigente de protección de datos, con almacenamiento seguro y confidencialidad.

Este viernes hubo una reunión de los jueces de Tránsito en Uspallata con personal de Policía, Gendarmería y de la GUM para agilizar la instrumentación del sistema por su "buena aceptación", agregaron desde el municipio.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Camión sobrepasa la doble línea amarilla y casi provoca una tragedia en la ruta 7 (Captura de video - Archivo)

Con videos enviados por WhatsApp, multarán a infractores en las rutas: la inédita medida en Las Heras

Por Redacción Sociedad
Vuelco en ruta 7, en la zona de Luján

Otra vez en la ruta 7: dos heridos tras un vuelco en uno de los tramos más dañados

Por Redacción Policiales
El Gobierno autorizó el desembolso al departamento mediante decreto y estableció que será reintegrado en cuatro cuotas entre mayo y agosto.

Las Heras recibió un "jugoso" adelanto de fondos y ya son tres los municipios que recurrieron a este mecanismo

Por Jorge Yori
Uspallata fue sede de un encuentro de talleres textiles, proveedores de industrias de Mendoza

Uspallata fue sede de un encuentro de talleres textiles, proveedores de industrias de Mendoza

Por Redacción Economía