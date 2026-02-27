Primera multa en Alta Montaña gracias a una foto por WhatsApp: intentó fugarse y lo detuvieron

Un Peugeot 308 gris que se adelantó en plena doble línea amarilla sobre la ruta nacional 7 , en Alta Montaña, ya no es solamente indignación en las redes sociales . Gracias a la foto de un testigo por WhatsApp , la Municipalidad de Las Heras pudo aplicar la primera sanción en el marco del nuevo sistema de seguridad ciudadana.

Como se ve la imagen, la maniobra fue un sobrepaso en zona prohibida, en uno de los corredores más transitados en la Alta Montaña. Terminó en una multa de $750.000 y en una persecución breve que sumó un agravante para el conductor: intento de fuga.

Según confiaron desde el municipio lasherino a Los Andes , el episodio ocurrió este jueves sobre la ruta 7. Una persona envió la foto al canal de WhatsApp ( 2612649239 y 2617160393 ) con el momento donde se veía al Peugeot 308 en infracción.

Ruta 7: el momento de la detención del imprudente conductor

Entonces intervino la Guardia Urbana Municipal (GUM) en coordinación con Gendarmería Nacional . Cuando intentaron frenarlo, el automovilista quiso escapar. Finalmente fue interceptado y se le labró el acta correspondiente. No tenía domicilio en la provincia.

Desde la municipalidad destacaron que ya habían llegado otros videos de maniobras peligrosas en la ruta 7, pero no correspondían al tramo lasherino. Este fue el primer caso claro y dentro de la jurisdicción que activó el nuevo sistema de control ciudadano.

El Peugeot 308 se había adelantado en doble línea amarilla. El conductor luego intentó huir. Prensa Las Heras

La medida inédita en Las Heras forma parte de un esquema oficializado esta semana mediante el decreto municipal N° 240/2026. El sistema permite detectar y multar infracciones viales a partir de fotos y videos enviados por WhatsApp por vecinos o conductores. El foco está puesto especialmente en el sector de la ruta nacional 7.

Las conductas alcanzadas incluyen adelantamiento en doble línea amarilla, sobrepaso en curva, puente o intersección señalizada, circulación en contramano y otras maniobras prohibidas por la Ley Provincial N° 9.024 que generen un riesgo cierto e inmediato para terceros.

Quedan afuera las infracciones que requieren medición técnica, como exceso de velocidad o alcoholemia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lopresti_lh/status/2027144605486194934?s=20&partner=&hide_thread=false Hoy, tuvimos el primer caso de nuestro programa “Viajá Seguro”. Gracias a la colaboración ciudadana y a la acción de nuestra Guardia Urbana Municipal en conjunto con @gendarmeria , pudimos detener y labrar la multa correspondiente por cruzar en doble línea amarilla y posterior… pic.twitter.com/htpa5rEUph — Francisco Lo Presti (@lopresti_lh) February 26, 2026

¿Cómo funciona el sistema de fotos con infracciones en Las Heras?

Un vecino o testigo envía por WhatsApp (2612649239 y 2617160393) el video o la imagen donde se observa la maniobra peligrosa. El material es analizado por personal técnico de Alta Montaña, que evalúa si la infracción es clara y evidente.

Si reúne los elementos básicos, se da aviso a los retenes ubicados entre Las Cuevas y Uspallata, dentro de la jurisdicción de Las Heras. Allí se intercepta el vehículo, se confronta al conductor con la evidencia y se labra el acta.

En el caso del Peugeot 308, el sobrepaso en doble línea amarilla fue considerado una falta de máxima gravedad, agravada por el intento de huida. La sanción alcanzó los $750.000.

Vuelco camino a Chile, en Picheuta. Gentileza Gendarmería Nacional. Controles en la ruta 7 - Imagen ilustrativa Gendarmería Nacional

Según los valores actualizados este año bajo la ley provincial, las faltas leves (100 UF) rondan los $50.000. Las graves (700 UF), que incluyen maniobras intempestivas, zigzag, giro en U o estacionar en banquina, alcanzan los $350.000.

En tanto, las gravísimas (1.000 UF), como adelantarse en doble línea amarilla, conducir sin licencia, sin seguro, sin cinturón, usar el celular al volante o incluso tomar mate mientras se maneja, llegan a $500.000.

Desde el municipio reiteraron que el sistema respeta el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho de defensa ante el Juzgado Administrativo Municipal de Tránsito.

Además, indicaron que el tratamiento de imágenes y datos personales se realiza bajo la normativa vigente de protección de datos, con almacenamiento seguro y confidencialidad.

Este viernes hubo una reunión de los jueces de Tránsito en Uspallata con personal de Policía, Gendarmería y de la GUM para agilizar la instrumentación del sistema por su "buena aceptación", agregaron desde el municipio.