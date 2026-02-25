Con videos por WhatsApp: dónde denunciar y cómo funcionan las multas contra infractores en Alta Montaña

La Municipalidad de Las Heras puso en marcha el "Plan Montaña" , un sistema diseñado para detectar y multar a infractores viales, especialmente en el sector de la ruta nacional 7 , a través de fotos y videos enviados por WhatsApp . Ya hay dos números habilitados para enviar los registros y las denuncias.

Con videos enviados por WhatsApp, multarán a infractores en las rutas: la inédita medida en Las Heras

La medida, oficializada el martes mediante el decreto municipal N° 240/2026, alcanza a maniobras como adelantamiento en doble línea amarilla , sobrepaso en curva , puente o intersección señalizada , circulación en contramano y otras conductas expresamente prohibidas por la Ley 9.024 que generen riesgo cierto e inmediato para terceros. Quedan excluidas las infracciones que requieran medición técnica, como exceso de velocidad o alcoholemia.

Este sistema permite que cualquier conductor que presencie una infracción pueda enviar el material audiovisual a las autoridades, quienes procederán a interceptar al infractor en los retenes ubicados entre Uspallata y Las Cuevas .

En diálogo con Los Andes , el secretario Legal y Técnico del municipio, Mauro Homan , explicó que se habilitaron dos líneas de WhatsApp que funcionan las 24 horas : 261 2649239 y 261 7160393 .

La Ruta 7 hacia Chile

El funcionario dijo que la dinámica, que ya rige, funciona de la siguiente manera:

El vecino o conductor envía un video o foto donde se observe una maniobra peligrosa.

donde se observe una maniobra peligrosa. Personal técnico de Alta Montaña analizará el material y determinará si la infracción es clara y evidente .

. Si se reúnen los elementos básicos, se da aviso a los retenes ubicados entre Las Cuevas y Uspallata , dentro de la jurisdicción de Las Heras.

, dentro de la jurisdicción de Las Heras. Allí se intercepta al vehículo, se confronta al conductor con la evidencia y se labra el acta correspondiente.

"Lo importante es que el video sea lo suficientemente claro y categórico para que se pueda identificar el vehículo, que se vea la patente, la marca, el color. Ante la duda el funcionario no lo va a detener", remarcó Homan. El sistema aplica para todo tipo de vehículos que circulen por la ruta internacional.

Plan Montaña

Cuánto cuestan las multas en 2026

Las sanciones se aplican bajo la Ley de Tránsito Nº 9.024 de Mendoza, cuyos valores fueron actualizados para este año:

Faltas leves (100 UF): $50.000.

(100 UF): $50.000. Faltas graves (700 UF): $350.000. Contempla Maniobras intempestivas o en zigzag, giro en U y estacionar en banquina

(700 UF): $350.000. Contempla Maniobras intempestivas o en zigzag, giro en U y estacionar en banquina Faltas gravísimas (1000 UF): $500.000. Contempla conducir sin licencia, sin seguro, sin cinturón de seguridad, uso del celular al volante e incluso tomar mate.

Desde el municipio aseguraron que el sistema garantiza el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho de defensa ante el Juzgado Administrativo Municipal de Tránsito. Además, el tratamiento de imágenes y datos personales se realizará conforme a la normativa vigente de protección de datos, con confidencialidad y almacenamiento seguro.

"La gente ya puede empezar a mandar videos, nosotros vamos a tomar las intervenciones que corresponden. Con esto queremos disuadir las infracciones de tránsito y nada mejor que las nuevas tecnologías y los dispositivos para ayudarnos", sumó Homan.

Camión sobrepasa la doble línea amarilla y casi provoca una tragedia en la ruta 7

Además, detalló: "Hace un año venímos haciendo estas sanciones de manera esporádica. Ahora hemos compilado un proceso ordenado para que toda la cadena administrativa y el vecino tenga claro las reglas. Ya hemos aplicado bastantes multas".

Planean extender el sistema a otras infracciones

Finalmente, el secretario de Legales de Las Heras explicó que tienen el plan de extender este sistema a otro tipo de infracciones que son difíciles de detectar. "En el tema ambiente tenemos un problema muy grave en Alta Montaña, sobre todo en el noroeste del departamento, con la basura que se tira en lugares donde nadie ve".

"Si esta dinámica es exitosa, tenemos intenciones de extenderlo a otras infracciones. Es importante que el vecino se involucre. Súmense a la seguridad, el control del ambiente y todos juntos hacemos un mejor departamento", concluyó el funcionario.