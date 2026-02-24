Chofer de app se defendió de un asalto y apuñaló al ladrón en Las Heras

El "pasajero" le sustrajo el teléfono celular. Durante el forcejeo, el conductor hirió al sospechoso, quien arrastraba varios antecedentes.

Un intento de asalto a un conductor de una aplicación de viajes terminó con uno de los presuntos ladrones herido y detenido en Las Heras.

Fuentes policiales informaron que el hecho ocurrió a las 22.10 del lunes en el Callejón Moyano. Un llamado al 911 alertó sobre una agresión contra un chofer que trabajaba para la plataforma Maxim.

Según la denuncia de la víctima, identificada como J.J.V. (44), el viaje se inició en la intersección de calles Búfano y Olascoaga, donde dos hombres abordaron su Renault Sandero.

Durante el trayecto, los "pasajeros" lo amenazaron con un arma blanca y le sustrajeron un teléfono celular Motorola Moto G42. En medio del forcejeo, el conductor se defendió y logró herir con un cuchillo a uno de los asaltantes, tras lo cual ambos escaparon del lugar.

Tras el aviso al 911, efectivos policiales realizaron un patrullaje por la zona y lograron la aprehensión de un hombre cuyas características coincidían con las aportadas por la víctima. Fue trasladado a la Comisaría 56° para su identificación.