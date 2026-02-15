A pagar: cuánto subieron las tasas municipales y cuál es la comuna con "aumento cero"

Uno de los desafíos que impone ya 2026 en materia tributaria es el pago por los servicios o tasas municipales . Se trata de un instrumento de recaudación propia que tienen los intendentes por prestar los servicios de alumbrado, barrido y limpieza, entre otros.

Se complica la negociación por la Reforma Laboral: aliados al Gobierno piden cambios para las licencias por enfermedad

A un año del escándalo $LIBRA: el misterio de los US$ 100 millones que desaparecieron tras el tuit de Milei

Los incrementos que rigen desde este mes son muy diversos . Los vecinos del Gran Mendoza ampliado están encontrándose con boletas donde el ajuste es apenas del 6% , hasta otras en las que el aumento llega al 30% , casi tres veces la inflación proyectada por el Gobierno provincial en el Presupuesto 2026, en base a variables macroeconómicas nacionales que serán difíciles de cumplir.

En algunos casos, en el cálculo de contribuciones parece jugar un factor extra: las elecciones municipales de la semana que viene . Por eso hay comunas que subieron muy poco la tasa y una que directamente no aplicó ninguna suba.

Como en la mayoría de los casos, las tasas se cobran en forma bimestral en Guaymallén, departamento que hoy es conducido por el radical Marcos Calvente .

La suba para 2026 que se fijó por ordenanza fue de 15% . En esa ordenanza se estableció el valor de la Unidad Tributaria Municipal (UTM) , que es la base de cálculo general para los aumentos, en 130 pesos .

Las personas que paguen el boleto anual hasta el 31 de marzo próximo, recibirán 15% de descuento, con la posibilidad de acceder a un 5% extra para aquellos que no registren deudas hasta el 31 de diciembre. Este beneficio corre para titulares de industrias, comercios y actividades civiles.

Normalmente, a lo largo del año, los municipios van retocando el valor de las tasas, lo que afecta a quienes optan por el pago bimestral. Guaymallén, en este caso, acumuló 22% de incremento a lo largo de 2025.

Por ello, según indicaron fuentes de la comuna, la factura bimestral de febrero tiene una variación real que puede alcanzar el 30% respecto de la que se había emitido en diciembre. "Esto pasa porque el esquema anual 2026 se consolida sobre una nueva base de cálculo", explicaron en el municipio.

Para ejemplificar esta evolución con un caso particular, la comuna indicó que un vecino del barrio Santa Ana arrancó 2025 pagando 25.157 pesos, la tasa le subió a 30.749 pesos en diciembre y este mes tendrá que pagar 40.300 pesos.

En el municipio de Las Heras, a cargo del radical Francisco Lo Presti, se fijó para 2026 un aumento del 30% en la tasa municipal. En este sentido, la UTM pasó de 114 pesos a 150 pesos.

Según la información oficial, se estableció además una "moratoria excepcional por tasa a la propiedad raíz", destinada a la regularización de deudas, que le permitirá recibir, a quien se adhiera, el 40% de descuento en los intereses si realiza el pago total hasta el 31 de enero y del 30% si lo hace hasta el 28 de febrero.

La tasa municipal promedio en Las Heras equivale a 12.818.58 pesos por mes, monto sobre el cual se aplica el 30% de incremento.

El padrón total de contribuyentes asciende a 69.003 y la facturación anual es de 884 millones de pesos.

Luján y un aumento acotado

Luján es uno de los seis municipios que la semana que viene tienen elecciones de concejales. El 6% de incremento en la tasa que se estableció para este año marca el piso en materia de aumentos, dentro del área metropolitana.

Desde el municipio se informó que la UTM tiene un valor de 235 pesos y que la tasa promedio a la propiedad raíz, con aumento incluido, asciende a los 25.000 pesos por bimestre.

Hay que aclarar que, en esta comuna, además de los rubros tradicionales, se brinda también el servicio de agua y cloacas, aunque los 25.000 pesos de tasa informados por el municipio no lo incluyen.

"Actualizamos por menos de la inflación (ndR: 10.1% para 2026, en base a las pautas nacionales), atentos a que si después hubiera una disparada de la inflación, tenemos instrumentos para corregirla", señaló en este sentido el intendente Esteban Allasino (Pro) a Los Andes. Aunque a la vez el jefe comunal aclaró, en base a las proyecciones del BCRA, que presume que ese índice va a bajar.

Allasino aprovechó para sostener que los municipios de Mendoza "no tienen tasa sobre la producción como sucede en la provincia de Buenos Aires, donde tienen una tasa vial y una de higiene y seguridad. Eso es un disparate, es como si se pagara un impuesto de Ingresos Brutos oculto".

Maipú: la excepción del área metropolitana

Maipú también tiene elecciones el 22 de febrero y ahí se dio la sorpresa: directamente prescindieron de aplicar aumento alguno en las tasas municipales, informaron desde la comuna.

"No se ha dispuesto ningún aumento, ni en los servicios a la propiedad raíz ni en la tasa de comercio, es un programa de alivio fiscal", informaron desde el municipio a cargo del justicialista Matías Stevanato.

La facturación en Maipú de los servicios municipales es mensual y se ubica en promedio entre los 15.000 y 17.000 pesos por contribuyente. Esto incluye los servicios de agua y cloacas, que también son municipales, como en el caso de Luján. Tampoco se fijó ningún incremento respecto de fines del año pasado en este rubro.

"Se mantiene el congelamiento de deudas y exenciones", agregaron desde el municipio.

En Godoy Cruz, que tiene como intendente al radical Diego Costarelli, el aumento autorizado por el Concejo Deliberante para las tasas municipales es de 15%. O sea, el promedio del área metropolitana.

También se informó en el municipio que hay descuentos por el pago adelantado del semestre (15%) y el año completo (20%), descuentos que anulan o superan la suba de este año.

El HCD autorizó también al intendente a aumentar más los valores de acuerdo al IPC, pero esa decisión la tomará el Ejecutivo "de acuerdo con el contexto y el avance de los meses".

Godoy Cruz no autoriza los aumentos de las tasas a partir de la Unidad Tributaria Municipal (UTM), sino que se fijan "valores absolutos, es decir, tantos pesos por zona y rubro", explicaron desde el municipio.

De esta manera, el aumento de las tasas municipales entre diciembre y febrero, es equivalente a ese 15% que se había fijado como incremento para 2026. La facturación promedio del municipio por los servicios a la propiedad raíz es de 15.000 pesos por mes. O sea, el contribuyente paga 30.000 pesos por bimestre en promedio.

Según se dio como ejemplo desde el área de Hacienda del municipio, el servicio a una propiedad raíz de la zona centro trepó entre diciembre y febrero de 29.000 pesos a 34.400 pesos por bimestre.

En Capital, departamento gobernado por el radical Ulpiano Suárez, el aumento de las tasas municipales fue fijado en 19.8%.

La mayoría de las comunas del área metropolitana se despegan así en el cálculo de tasas municipales del 10,1% de inflación aprobado en el presupuesto nacional 2026, ya que los distintos pronósticos por lo menos la duplican.

Sobre una base de 73.626 contribuyentes, la factura mensual por servicios tiene en Capital este mes -tras la aplicación del aumento- un valor promedio mensual de 21.322 pesos.