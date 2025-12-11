Guaymallén avanza en la reactivación de un gran barrio que dejó trunco la Nación

El intendente de Guaymallén , Marcos Calvente , firmó este jueves con el Banco Hipotecario de la Nación la transferencia del predio donde se desarrollaba el proyecto Procrear en el departamento. Con esta cesión, la comuna busca rediseñar la iniciativa original, que contemplaba 500 viviendas , y ampliarla a más de 800 unidades bajo un esquema de inversión mixta entre el sector público y privado.

El terreno, ubicado en calle Tirasso 2131, en Buena Nueva, tiene casi 100 mil metros cuadrados y había quedado abandonado tras la caída del programa nacional. A finales de agosto, Calvente ya había acordado con el Ministerio de Economía de la Nación los lineamientos para que el municipio adquiriera la superficie y las construcciones existentes.

“Estamos muy felices de lograr este acuerdo, pero queremos ir por más. Nuestra intención es no continuar exactamente con el proyecto como estaba pensado, sino que hemos hecho una reingeniería: de las 500 soluciones previstas originalmente, queremos llegar a 800”, señaló el jefe comunal a Los Andes.

Durante la presentación, el gobernador Alfredo Cornejo valoró la decisión del Municipio de asumir la continuidad del proyecto. “ Mendoza no para de intentar ser un país normal . Si nosotros no tuviésemos las cuentas en orden, si no hubiésemos hecho este trabajo en todos estos últimos años, no podríamos estar tomando este riesgo”, afirmó.

El mandatario destacó la particularidad de que un gobierno local asuma la reactivación de un proyecto que quedó inconcluso tras la salida del financiamiento nacional. “Marcos se ha metido en algo que nadie en otros lados quiere tomarlo. No hay otros intendentes en otros lugares del país que quieran tomar esto ”, señaló.

Cornejo también subrayó que la administración provincial permitió sostener la obra pública en un contexto económico adverso. “Necesito que se valore que gracias a esa administración podemos no parar la obra pública y que incluso podemos estar tomando cosas que no nos son propias, como rutas nacionales o viviendas del Procrear”, indicó.

El terreno se encontraba bajo administración nacional desde 2022 y había quedado abandonado luego de la rescisión de los contratos de obra instruida por la Secretaría de Obras Públicas de la Nación. El inmueble estaba en posesión del Banco Hipotecario como liquidador del Fideicomiso Procrear, ahora el municipio recibió la tenencia en el estado en que se encontraba.

Un rediseño del modelo original

El Municipio adaptó el esquema Procrear debido a los altos costos que había proyectado la Nación: más de 2.500 dólares por metro cuadrado. La comuna trabaja ahora con un modelo que permita reducir ese valor en más de un 30%.

“El costo inicial que tenía en la versión Procrear era más de 2.500 dólares el metro cuadrado. Nuestro objetivo es llegar a un valor de 1.500 dólares, pero eso es un valor objetivo que se definirá tras el proyecto de ingeniería y de arquitectura”, explicó Calvente.

El intendente describió que la nueva lógica se basa en una “participación fuerte y sostenida del ámbito privado”, ya sean desarrolladores, constructoras o entidades financieras.

Procrear Guaymallén Estado de las obras del Procrear de Guaymallén. Prensa de la Municipalidad de Guaymallén.

El Estado, en tanto, aportará en aspectos complementarios que ayuden a reducir los costos finales. “Estamos generando condiciones únicas para que un privado retome esta inversión y genere oportunidades para la clase media”, sostuvo.

La comuna también destacó que no deberá asumir los costos de inversión realizados previamente por el programa, cuyos montos se habían incrementado por la inflación. El Predio y las construcciones fueron valuados en unos 1.300 millones de pesos por el Tribunal de Tasación de la Nación y el Municipio.

Un proyecto paralizado desde 2023

El Procrear de Guaymallén había comenzado a fines de 2022, tras la donación del terreno por parte del entonces titular del INV, Martín Hinojosa. Por entonces, Hinojosa estaba embarcado en una candidatura a gobernador que finalmente no fue.

Sin embargo, la transferencia del terreno no se concretó y la superficie quedó bajo dominio de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

Las constructoras adjudicatarias Reic, Laugero Construcciones y OHA Corporación del Sur, ejecutaron solo un 16% del proyecto antes de la paralización por falta de fondos y la eliminación del programa a nivel nacional. Actualmente, negocian con el Estado nacional la deuda pendiente.

Procrear de Guaymallén 3 El programa Procrear de Guaymallén, su estado de ejecución es del 16%. Prensa de la Municipalidad de Guaymallén.

Calvente detalló que, mientras se completan las liquidaciones pendientes con las empresas, el Municipio avanzará en los pasos administrativos necesarios para habilitar la reactivación.

“Cuando eso ocurra, vamos a estar habilitados formalmente para el inicio de nuevas obras”, afirmó. También adelantó que se está trabajando para recibir iniciativas privadas y “tener todos los actos jurídicos listos para que, el día siguiente a que se cierre el vínculo contractual, pueda empezarse la obra”.