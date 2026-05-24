24 de mayo de 2026 - 11:22

Un conductor alcoholizado chocó contra un poste y terminó al borde de un canal en Guaymallén

El hombre, de 46 años, manejaba con 1,76 gramos de alcohol por litro de sangre.

Un conductor alcoholizado chocó contra un poste y terminó al borde de un canal en Guaymallén.

Un conductor alcoholizado chocó contra un poste y terminó al borde de un canal en Guaymallén.

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Archivo Los Andes
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un conductor alcoholizado protagonizó un accidente durante la madrugada de este domingo en Guaymallén, luego de perder el control de su vehículo, chocar contra un poste de luz y terminar al borde de un canal.

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El hecho ocurrió alrededor de las 5.57 h en calle Severo del Castillo, llegando a la Rotonda Salcedo.

Según informaron fuentes policiales, un llamado a la línea de emergencias 911 alertó que un vehículo había caído al canal. Sin embargo, al arribar al lugar, los efectivos constataron que el automóvil, un Ford Fiesta, había quedado detenido en la orilla, con sus cuatro ruedas orientadas hacia el este.

El conductor de 46 años manifestó que circulaba hacia el norte por Severo del Castillo y que no advirtió la curva, por lo que terminó impactando contra un poste de alumbrado público.

En el lugar intervino personal de Policía Vial, que le realizó el test de alcoholemia al automovilista. El resultado fue positivo: tenía 1,76 gramos de alcohol por litro de sangre.

Tras constatar la infracción, las autoridades procedieron a labrar el proceso contravencional correspondiente.

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