Peligro por el viento Zonda: una rama cayó encima de un peatón en Guaymallén

El dramático episodio ocurrió este viernes al mediodía en Guaymallén. La víctima fue trasladada de urgencia debido a la gravedad de sus lesiones.

Una rama cayó encima de un peatón en Guaymallén en medio del viento Zonda

En medio de la alerta por viento Zonda en Mendoza, se registró un grave siniestro este viernes en el departamento de Guaymallén, cuando las ráfagas de viento provocaron la caída de una rama de un árbol sobre un peatón.

El hecho ocurrió al mediodía en la calle Videla, en las inmediaciones de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en Rodeo de la Cruz.

Según los reportes y tal como se observa en el video, la pesada rama cedió ante la fuerza de las ráfagas y golpeó de lleno al hombre mientras caminaba por la zona, dejándolo tendido sobre la calzada con diversas heridas.

Los primeros en intervenir para socorrer a la víctima fueron albañiles que se encontraban trabajando en una obra cercana, quienes lograron asistirlo hasta que arribaron los equipos de emergencia.

Minutos después, el servicio de emergencia se hizo presente en el lugar y el hombre fue trasladado de urgencia hacia un centro médico, para evaluar la gravedad de las lesiones.

Ante la persistencia del fenómeno climático, las autoridades han reiterado el pedido de extremar las precauciones, advirtiendo que las intensas ráfagas de Zonda pueden continuar durante las próximas horas, provocando la caída de árboles, ramas y cables, lo que representa un riesgo alto tanto para peatones como para automovilistas en toda la provincia de Mendoza.