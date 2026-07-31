El viento Zonda bajó al llano: alerta por ráfagas de hasta 80 km/h y una máxima de 26°C

Tal como lo anticipaban los pronósticos , el viento Zonda descendió este viernes al llano mendocino y comenzó a sentirse con fuerza en el Gran Mendoza alrededor del mediodía, mientras que desde la madrugada ya afectaba al Valle de Uco y al sur provincial.

Baja hoy el Zonda al llano: las zonas afectadas, según el pronóstico del tiempo

Suspendieron las clases en el turno tarde por viento Zonda: afecta a todo Mendoza

Según Defensa Civil, el viento seco y cálido se extenderá aproximadamente hasta las 20 horas , con una intensidad que irá de débil a moderada, aunque se esperan ráfagas superiores a los 70 y 80 km/h en algunos sectores.

Las zonas más expuestas son el Valle de Uco, la zona Este, el norte del Gran Mendoza, Malargüe, Santa Rosa y La Paz.

Vista de la Ciudad de Mendoza bajo el viento Zonda, captada desde el Cerro de la Gloria

La temperatura máxima alcanzará los 26°C durante la tarde, mientras que en la Alta Montaña continuarán las nevadas de moderada intensidad , en el marco del temporal que afecta desde hace más de dos semanas a la cordillera y mantiene cerrado el paso Cristo Redentor.

Capital

Godoy Cruz

Guaymallén

Maipú

Junín

Rivadavia

Valles de Luján de Cuyo, Tunuyán, Tupungato y San Carlos

Zona baja de Malargüe

Vista de la Ciudad de Mendoza bajo el viento Zonda, captada desde el Cerro de la Gloria Marcelo Álvarez / Los Andes

En estas áreas se esperan vientos de entre 40 y 50 km/h, con ráfagas que podrían superar los 80 km/h, acompañadas por un brusco aumento de la temperatura, muy baja humedad relativa y reducción significativa de la visibilidad.

Alerta naranja por Zonda este 31 de julio Defensa Civil

Alerta amarilla por Zonda

También continúa vigente una alerta amarilla para:

Este de Las Heras

Precordillera norte

Lavalle

La Paz

San Martín

Santa Rosa

General Alvear

Zona baja de San Rafael

Allí se prevén velocidades de entre 30 y 45 km/h, con ráfagas superiores a 70 km/h.

Alerta amarilla por Zonda este 31 de julio Defensa Civil

Para el turno tarde, las clases presenciales fueron suspendidas en toda la provincia.

Después del Zonda, baja la temperatura

Como suele ocurrir tras un episodio de Zonda, un frente de viento sur comenzará a desplazar el aire cálido durante la tarde-noche de este viernes.

Está previsto que ingrese a partir de las 16 en el sur provincial y desde las 18 en el Gran Mendoza, la zona Norte y el Este, prolongándose hasta la medianoche con velocidades de entre 45 y 50 km/h, especialmente intensas en la franja Este de la provincia.

"Parcial nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Nevadas moderadas en cordillera", señala el pronóstico para este sábado 1° de agosto, con una mínima de 10°C y una máxima de 18°C.

En cuanto al domingo, el reporte informa: "Parcial nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Nevadas en cordillera". Se espera una mínima de 8°C y una máxima de 20°C.