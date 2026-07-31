31 de julio de 2026 - 12:33

El viento Zonda bajó al llano: alerta por ráfagas de hasta 80 km/h y una máxima de 26°C

El fenómeno se extenderá hasta la tarde-noche de este viernes. Luego vendrán los vientos del sur. En Alta Montaña continúan las nevadas.

Vista de la Ciudad de Mendoza bajo el viento Zonda, captada desde el Cerro de la Gloria

Vista de la Ciudad de Mendoza bajo el viento Zonda, captada desde el Cerro de la Gloria

Foto:

Marcelo Álvarez / Los Andes
Vista de la Ciudad de Mendoza bajo el viento Zonda, captada desde el Cerro de la Gloria

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Vista de la Ciudad de Mendoza bajo el viento Zonda, captada desde el Cerro de la Gloria

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Vista de la Ciudad de Mendoza bajo el viento Zonda, captada desde el Cerro de la Gloria

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Tal como lo anticipaban los pronósticos, el viento Zonda descendió este viernes al llano mendocino y comenzó a sentirse con fuerza en el Gran Mendoza alrededor del mediodía, mientras que desde la madrugada ya afectaba al Valle de Uco y al sur provincial.

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Según Defensa Civil, el viento seco y cálido se extenderá aproximadamente hasta las 20 horas, con una intensidad que irá de débil a moderada, aunque se esperan ráfagas superiores a los 70 y 80 km/h en algunos sectores.

Vista de la Ciudad de Mendoza bajo el viento Zonda, captada desde el Cerro de la Gloria

Vista de la Ciudad de Mendoza bajo el viento Zonda, captada desde el Cerro de la Gloria

Las zonas más expuestas son el Valle de Uco, la zona Este, el norte del Gran Mendoza, Malargüe, Santa Rosa y La Paz.

La temperatura máxima alcanzará los 26°C durante la tarde, mientras que en la Alta Montaña continuarán las nevadas de moderada intensidad, en el marco del temporal que afecta desde hace más de dos semanas a la cordillera y mantiene cerrado el paso Cristo Redentor.

Alerta naranja por Zonda

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta naranja para:

  • Capital
  • Godoy Cruz
  • Guaymallén
  • Maipú
  • Junín
  • Rivadavia
  • Valles de Luján de Cuyo, Tunuyán, Tupungato y San Carlos
  • Zona baja de Malargüe
Vista de la Ciudad de Mendoza bajo el viento Zonda, captada desde el Cerro de la Gloria

Vista de la Ciudad de Mendoza bajo el viento Zonda, captada desde el Cerro de la Gloria

En estas áreas se esperan vientos de entre 40 y 50 km/h, con ráfagas que podrían superar los 80 km/h, acompañadas por un brusco aumento de la temperatura, muy baja humedad relativa y reducción significativa de la visibilidad.

Alerta naranja por Zonda este 31 de julio

Alerta naranja por Zonda este 31 de julio

Alerta amarilla por Zonda

También continúa vigente una alerta amarilla para:

  • Este de Las Heras
  • Precordillera norte
  • Lavalle
  • La Paz
  • San Martín
  • Santa Rosa
  • General Alvear
  • Zona baja de San Rafael

Allí se prevén velocidades de entre 30 y 45 km/h, con ráfagas superiores a 70 km/h.

Alerta amarilla por Zonda este 31 de julio

Alerta amarilla por Zonda este 31 de julio

Para el turno tarde, las clases presenciales fueron suspendidas en toda la provincia.

Después del Zonda, baja la temperatura

Como suele ocurrir tras un episodio de Zonda, un frente de viento sur comenzará a desplazar el aire cálido durante la tarde-noche de este viernes.

Está previsto que ingrese a partir de las 16 en el sur provincial y desde las 18 en el Gran Mendoza, la zona Norte y el Este, prolongándose hasta la medianoche con velocidades de entre 45 y 50 km/h, especialmente intensas en la franja Este de la provincia.

"Parcial nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Nevadas moderadas en cordillera", señala el pronóstico para este sábado 1° de agosto, con una mínima de 10°C y una máxima de 18°C.

En cuanto al domingo, el reporte informa: "Parcial nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Nevadas en cordillera". Se espera una mínima de 8°C y una máxima de 20°C.

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