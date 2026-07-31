31 de julio de 2026 - 11:24

Suspendieron las clases en el turno tarde por viento Zonda: afecta a todo Mendoza

La medida alcanza a todos los niveles y modalidades educativas en toda la provincia. La actividad escolar continuará de manera virtual a través de la plataforma Escuela Digital Mendoza. La UNCuyo también extnedió la suspensión a sus colegios.

Pronóstico en Mendoza: Zonda débil, ingreso de frente frío y tormentas con granizo

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La Dirección General de Escuelas (DGE) extendió la suspención de las clases presenciales al turno tarde de este viernes en todos los establecimientos educativos de Mendoza debido a las condiciones meteorológicas provocadas por el viento Zonda.

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La medida rige para todos los niveles y modalidades y alcanza a toda la provincia, según informó el Gobierno de Mendoza a través de un comunicado oficial.

Ante esta situación, las actividades escolares deberán desarrollarse de manera virtual mediante la plataforma Escuela Digital Mendoza, con el objetivo de garantizar la continuidad pedagógica sin exponer a estudiantes, docentes y personal educativo a los riesgos asociados al fenómeno meteorológico.

La decisión fue adoptada tras los pronósticos que anticipaban la presencia de viento Zonda con intensidad en distintos departamentos de la provincia, una condición que puede provocar reducción de la visibilidad, aumento de la temperatura, ráfagas intensas y dificultades para la circulación.

Las autoridades recomendaron a la población evitar actividades al aire libre, mantenerse hidratados y seguir las indicaciones de los organismos de Defensa Civil mientras persistan las condiciones adversas.

La UNCuyo también extiende la suspensión en sus colegios

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO) informó que se mantiene la suspensión de las actividades presenciales para el turno tarde de este viernes 31 de julio en todas las escuelas que dependen de la casa de estudios, debido a la presencia de viento Zonda en el llano.

La decisión comprende tanto las actividades académicas como las administrativas y fue adoptada en consonancia con la suspensión de clases dispuesta por la Dirección General de Escuelas (DGE) para toda la provincia y las recomendaciones emitidas por Defensa Civil.

La medida alcanza al Colegio Universitario Central (CUC), el Departamento de Aplicación Docente (DAD), el Magisterio, el Liceo Agrícola y Enológico Domingo Faustino Sarmiento y la Escuela de Comercio Martín Zapata.

Con esta resolución, la UNCUYO busca resguardar la seguridad de estudiantes, docentes, personal no docente y de toda la comunidad educativa frente a las condiciones meteorológicas adversas previstas para la tarde.

Las autoridades universitarias recomendaron mantenerse informados a través de los canales oficiales, donde se comunicarán eventuales novedades en caso de que las condiciones climáticas requieran nuevas medidas.

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