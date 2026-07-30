Alerta amarilla por Zonda en un departamento: mañana se espera que llegue al llano del Gran Mendoza

Mendoza tendrá unos días con temperaturas inusualmente elevadas para esta época del año y la presencia del viento Zonda, fenómeno por el cual este jueves rige una alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Por la presencia de viento Zonda se viene un fin de semana atípico para el invierno con altas temperaturas.
Mendoza tendrá unos días con temperaturas inusualmente elevadas para esta época del año y la presencia del viento Zonda, fenómeno por el cual este jueves rige una alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Según el pronóstico de Contingencias Climáticas, la jornada de este jueves se presentará algo nublada, con ascenso de la temperatura y vientos moderados del noreste. Además, se espera viento Zonda en Malargüe y en la precordillera. La cordillera permanecerá parcialmente nublado.
La temperatura máxima alcanzará los 20°C, mientras que la mínima será de 7°C.
Por su parte, el SMN emitió una alerta amarilla por viento Zonda para la zona baja de Malargüe y otra alerta amarilla por viento del oeste en toda la cordillera sur de Mendoza.
Las temperaturas seguirán en ascenso durante el viernes, cuando se espera una jornada parcialmente nublada, con viento Zonda en el llano y nevadas moderadas en la cordillera. Anticipan una máxima de 26°C y una mínima de 9°C.
El sábado se prevé un descenso de la temperatura, acompañado por vientos moderados del sector sur y nevadas moderadas en alta montaña. La máxima será de 18°C y la mínima de 10°C.
En tanto, el domingo volverá a registrarse un leve ascenso térmico. El pronóstico indica cielo parcialmente nublado, vientos moderados del sudeste y nevadas en la cordillera, con una máxima de 20°C y una mínima de 8°C.