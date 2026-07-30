Alerta amarilla por Zonda en un departamento: mañana se espera que llegue al llano del Gran Mendoza

Mendoza tendrá unos días con temperaturas inusualmente elevadas para esta época del año y la presencia del viento Zonda , fenómeno por el cual este jueves rige una alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Sube la temperatura este jueves en Mendoza y hay alerta por viento Zonda: a qué zonas afectará

Según el pronóstico de Contingencias Climáticas, la jornada de este jueves se presentará algo nublada, con ascenso de la temperatura y vientos moderados del noreste . Además, se espera viento Zonda en Malargüe y en la precordillera . La cordillera permanecerá parcialmente nublado.

La temperatura máxima alcanzará los 20°C , mientras que la mínima será de 7°C .

Por su parte, el SMN emitió una alerta amarilla por viento Zonda para la zona baja de Malargüe y otra alerta amarilla por viento del oeste en toda la cordillera sur de Mendoza .

Las temperaturas seguirán en ascenso durante el viernes, cuando se espera una jornada parcialmente nublada , con viento Zonda en el llano y nevadas moderadas en la cordillera . Anticipan una máxima de 26°C y una mínima de 9°C .

El mapa del SMN sobre las alertas amarillas que rigen para este jueves.

El sábado se prevé un descenso de la temperatura, acompañado por vientos moderados del sector sur y nevadas moderadas en alta montaña. La máxima será de 18°C y la mínima de 10°C.

En tanto, el domingo volverá a registrarse un leve ascenso térmico. El pronóstico indica cielo parcialmente nublado, vientos moderados del sudeste y nevadas en la cordillera, con una máxima de 20°C y una mínima de 8°C.