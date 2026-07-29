Outlet de la Ciudad: las galerías del microcentro mendocino buscan reactivar el consumo con rebajas

Las tradicionales galerías del microcentro mendocino volverán a convertirse en el eje de una estrategia para incentivar el consumo durante la temporada invernal. Del 6 al 8 de agosto , la Ciudad de Mendoza realizará una nueva edición del Outlet de la Ciudad – Edición Galerías , con descuentos de hasta el 50%, financiación en cuotas sin interés y una agenda de actividades culturales .

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La iniciativa busca fortalecer el comercio local en un período clave para las ventas, generando un mayor flujo de visitantes tanto de Mendoza como de turistas. Además de las promociones, el evento pretende r evalorizar a las galerías como espacios históricos y comerciales que forman parte de la identidad del centro mendocino .

Tras la buena respuesta obtenida en las ediciones anteriores del outlet, el municipio volverá a apostar por una propuesta que combina beneficios para los consumidores con acciones destinadas a dinamizar la actividad económica de los comercios del microcentro .

En esta edición participarán las galerías Pasaje San Martín, San Marcos, Independencia, Piazza, Bamac y Kolton , aunque no se descarta la incorporación de nuevos espacios antes del inicio del evento.

El outlet de las galerías del centro mendocino se realizará del 6 al 8 de agosto

Durante las tres jornadas, los locales adheridos ofrecerán descuentos desde el 25% , con productos seleccionados que llegarán al 50% de rebaja . Además, quienes paguen con Naranja X podrán acceder al Plan 5, que permitirá financiar las compras en cinco cuotas sin interés .

La propuesta apunta a mejorar las ventas en un contexto donde el consumo continúa mostrando signos de recuperación gradual y las promociones siguen siendo una de las principales herramientas para atraer clientes.

Compras, cultura y turismo en un mismo recorrido

Además de las ofertas comerciales, las galerías contarán con una ambientación especial, intervenciones artísticas y música en vivo para transformar el paseo de compras en una experiencia recreativa.

Desde el municipio destacaron que la iniciativa también busca poner en valor estos tradicionales espacios comerciales, combinando su historia con nuevas propuestas que integran comercio, cultura y entretenimiento.

Con esta nueva edición del Outlet de la Ciudad, la capital mendocina procura consolidar un circuito que vincule compras, gastronomía y turismo, al tiempo que brinda una herramienta para acompañar a los comerciantes y fortalecer la actividad económica del centro durante la temporada de invierno.