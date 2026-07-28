Radiografía del Real Estate 2026: entre el desafío del crédito local y la disrupción tecnológica

El mercado del Real Estate atraviesa una etapa de redefinición estructural donde confluyen la macroeconomía local, la adopción de tecnologías disruptivas y las nuevas pautas de inversión transfronteriza. La compleja coyuntura del crédito hipotecario, sumada al avance de sistemas constructivos industrializados, marca el pulso de los principales debates que atraviesa la industria para sostener la demanda y optimizar los plazos de ejecución.

El panorama económico y el futuro del financiamiento en el país concentran la atención de los principales actores del sector. En este escenario, Damián Tabakman , presidente de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU + AEV), adelanta una de las advertencias más complejas para la actividad local: el estancamiento de la oferta de crédito hipotecario en el sector privado debido a las limitaciones estructurales de fondeo.

Por su parte, la incorporación de metodologías de vanguardia para la edificación suma la voz de jóvenes emprendedores tecnológicos como Mateo Salvatto , cofundador y CCO de Grondplek, quien impulsa la aplicación de la impresión 3D de hormigón como una alternativa concreta para reducir tiempos y costos en la obra pública y privada.

En el plano de las inversiones internacionales, la visión de desarrolladores de alcance regional como Juan Carlos Tassara , socio de North Development y fundador de Grupo Edifica, aporta luz sobre las dinámicas que sostienen el apetito del capital latinoamericano por el mercado del sur de Florida, Estados Unidos.

Todo este abanico de análisis formará parte del 16° Congreso de Desarrolladores e Inversiones Inmobiliarias, un encuentro que, según destaca su fundador y director de Grupo SG, Silvano Geler , busca reunir a los protagonistas que están definiendo el futuro del mercado en un punto de confluencia clave para toda la cadena de valor de la actividad.

Financiamiento: las restricciones del crédito hipotecario

El posicionamiento de los desarrollos inmobiliarios en el exterior continúa siendo un canal relevante para la diversificación de portafolios. Gentileza

El diagnóstico sobre la oferta crediticia refleja que gran parte de los bancos privados ha alcanzado el volumen de préstamos que sus estructuras pueden respaldar. Según detalla Damián Tabakman, la alta dependencia de depósitos a corto plazo frena la expansión de líneas a 20 o 30 años, dejando el mayor volumen de operaciones en manos de la banca pública, con el Banco Nación a la cabeza.

Para destrabar esta limitación, el titular de la CEDU explica que la alternativa técnica sobre la que se trabaja consiste en desarrollar mecanismos de securitización de las carteras hipotecarias. De esta manera, las entidades bancarias podrían transferir estos activos a inversores institucionales —donde el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES aparece como un actor potencial— y recuperar capacidad operativa para originar nuevos préstamos.

El debate económico también suma la mirada del analista Damián Di Pace, enfocado en las variables macropolíticas que marcarán el escenario de inversión durante 2026, junto con el análisis de Beltrán Briones, cofundador de Grupo Briones, quien aborda el impacto y lanzamiento del primer REIT (fideicomiso de inversión inmobiliaria) estructurado en la Argentina.

Tecnología en el Real Estate: la manufactura aditiva en la obra

La incorporación de la impresión 3D de hormigón en la ingeniería civil y la arquitectura residencial representa un cambio de paradigma respecto a la edificación tradicional en húmedo. Esta tecnología, impulsada por Mateo Salvatto junto al equipo de Grondplek, busca revolucionar la producción de infraestructura, piezas de ingeniería y viviendas de alta calidad fabricadas en pocas horas mediante procesos automatizados.

Mediante el uso de brazos robóticos y mezclas cementicias de rápido fraguado, esta metodología busca no solo acortar los plazos de ejecución, sino también minimizar los márgenes de error en obra, optimizar el consumo de insumos y ofrecer flexibilidad en geometría y diseño. La industrialización del hormigón a través de estos sistemas perfila una respuesta a los costos crecientes de la construcción y a la necesidad de sistemas eficientes.

Tendencias globales: el atractivo del sur de Florida

El posicionamiento de los desarrollos inmobiliarios en el exterior continúa siendo un canal relevante para la diversificación de portafolios. Desde la perspectiva de Juan Carlos Tassara, el mercado del sur de Florida mantiene un fuerte dinamismo impulsado por la demanda de compradores latinoamericanos y argentinos que buscan resguardo de valor y renta.

Tassara destaca el auge de las branded residences y de propuestas como el concepto House of Wellness, un esquema residencial que integra el bienestar, la eficiencia energética y la calidad ambiental no como un adicional, sino como un estándar del entorno habitacional.

Esta lectura sobre el mercado de Estados Unidos coincide con los análisis de referentes como Edgardo Defortuna, presidente y CEO de Fortune International Group, y Craig Studnicky, presidente de Related Realty, quienes coinciden en que la consolidación urbana de ciudades como Miami sigue atrayendo capitales atraídos por la combinación de rentabilidad y seguridad jurídica.