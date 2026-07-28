La venta de combustibles acumula cinco meses de caída: qué pasará con el precio de la nafta

El sector de los combustibles en Argentina atraviesa un período de fuerte contracción, donde durante el primer semestre de 2026 , se despacharon 8.213.026 metros cúbicos de combustible , lo que representa una caída del 1,34% respecto al mismo período del año anterior.

El petróleo vuelve a subir y supera los US$ 100 por la escalada del conflicto en Medio Oriente

YPF descartó una baja de la nafta por culpa del escenario internacional: "No llegamos al equilibrio"

El mes de junio fue particularmente crítico, consolidándose como la quinta caída interanual consecutiva y registrando el segundo volumen de ventas más bajo del año (1.331.424 m³), solo superado por el piso de febrero.

La caída en las ventas no afectó a todos los productos por igual. El gasoil común (G2) sufrió el desplome más profundo con una baja del 8,89% interanual . Por su parte, la nafta súper , que representa el mayor volumen de ventas del mercado, retrocedió un 2,06% en la comparación con junio de 2025. En contraste, el gasoil premium (G3) fue la excepción a la regla, mostrando una recuperación del 3,98% en los últimos 12 meses.

A nivel geográfico, la crisis se sintió con fuerza en 19 jurisdicciones. Las provincias con mayores retrocesos fueron Salta (-11,32%) , Formosa (-9,27%) y La Rioja (-7,98%) . En el otro extremo, Neuquén logró un crecimiento del 7,69% , impulsado principalmente por la actividad en Vaca Muerta.

Uno de los factores determinantes en este escenario es la política de precios. Desde abril, YPF implementó un mecanismo de "buffer" o amortiguación fijado en US$95 por barril . Este sistema permitió desacoplar el precio local de las fuertes fluctuaciones del crudo Brent (afectado por el conflicto en Medio Oriente) y mantener la nafta súper en torno a los $2.000 por litro.

Sin embargo, este alivio temporal para el bolsillo del consumidor tiene una contrapartida. Aunque el barril internacional ha comenzado a bajar en las últimas semanas, los precios en los surtidores no acompañarán esa tendencia de inmediato.

Según explicó el CEO de YPF, Horacio Marín, las petroleras deben primero recuperar los ingresos diferidos mediante una "cuenta compensadora" por las ganancias resignadas durante el congelamiento.

¿Cuándo podrían bajar los precios?

A pesar de que los precios de los combustibles acumularon un alza del 26% promedio en la primera mitad del año, fuentes del sector estiman que una posible rebaja no llegaría antes de septiembre.

La consultora 1816 advirtió que, para alinearse totalmente con los valores internacionales actuales, los combustibles deberían bajar cerca de un 16%, aunque la velocidad de este ajuste dependerá de la decisión estratégica de YPF como empresa de referencia. Mientras tanto, la incertidumbre persiste y el consumo sigue sin encontrar su piso definitivo.