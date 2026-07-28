Se quedó sin nafta y festejó el gol del Lautaro contra Inglaterra en una YPF de Maipú: video viral y una caída épica

Una cámara de seguridad de una estación de servicio YPF de Maipú registró el eufórico festejo del gol de Lautaro Martínez que clasificó a Argentina a la final del Mundial. Entre abrazos con desconocidos y una inesperada caída, la escena se volvió viral en las redes sociales.

La histórica clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial sigue dejando postales inolvidables. Una de ellas no ocurrió dentro de la cancha, sino en una estación de servicio de Maipú, donde una cámara de seguridad registró un festejo tan eufórico como desopilante.

Las imágenes fueron captadas por una cámara de seguridad de la estación de servicio YPF ubicada en la esquina de Palma y Ozamis. La secuencia comienza en el instante en que Lautaro Martínez conecta el cabezazo que le da a la Albiceleste una agónica victoria sobre Inglaterra y el pase a la gran final.

Apenas la pelota entra al arco, los empleados de la estación explotan de alegría. Gritan, saltan y se funden en un abrazo colectivo. Pero, en medio de la celebración, aparece un hombre corriendo por la playa de la estación, sin remera, decidido a sumarse al festejo con personas a las que ni siquiera conocía.

Después de abrazarse con todos, el protagonista vuelve a salir corriendo, aunque la emoción le juega una mala pasada: al cruzar hacia la calle pierde el equilibrio y termina cayéndose frente a la estación. La escena quedó registrada por completo y rápidamente se convirtió en una secuencia viral.

El protagonista es Agustín Molina (@agumolina1), quien compartió el video en su cuenta de Instagram junto a un mensaje que mezcló emoción y humor: "Ahora que pasó un poco el dolor de la final, una perlita que me quedará grabada, por suerte de por vida. Primero emotivo y después para reírse. Festejando con los pibes que ni conocía, el gol histórico de @lautaromartinez, y mis hermanos al rescate post caída. Me quedé sin nafta saliendo de la YPF justamente, y pumba, al piso . Gracias eternas @afaseleccion y @leomessi por este Mundial de infarto que nos hicieron vivir ".