Fue el héroe de Barracas Central ante River, lo denunciaron por violencia de género y el club decidió apartarlo

La denunciante relató que el futbolista la amenazó de muerte dentro de su camioneta y la encerraba bajo llave.

El Club Atlético Barracas Central resolvió este lunes apartar de forma provisoria a su delantero Gonzalo Morales. La medida preventiva ocurre apenas 48 horas después de que el futbolista fuera el protagonista del triunfo ante River Plate, tras formalizarse una denuncia judicial por violencia de género presentada por su exnovia ante las autoridades.

La decisión se comunicó mediante un parte oficial este lunes. El club remarcó que el alejamiento del futbolista de 23 años durará hasta que se esclarezcan los hechos y avancen las actuaciones judiciales. Esta acción ocurre tras la formalización de la denuncia de la víctima, quien compartió testimonios y capturas de conversaciones en redes sociales durante el fin de semana.

Relatos de agresiones físicas y encierro La denunciante detalló mediante su cuenta de Instagram episodios de violencia física severa. Describió que Morales la tomó del cabello, la ahorcó y le propinó golpes con puños y patadas que le impidieron caminar con normalidad por días. Según su relato, el deportista la encerraba con llave en la vivienda compartida para evitar que lo abandonara tras los ataques y la amenazó con que no saldría viva de su camioneta.

Además del testimonio público, la mujer realizó la presentación legal en la Comisaría 5° de Ezeiza. El Juzgado de Paz a cargo de Néstor García ordenó una restricción perimetral inmediata para proteger a la denunciante. La justicia dispuso también que la víctima pudiera retirar sus pertenencias personales de la casa que habitaba junto al jugador hasta el momento de los incidentes.

Gonzalo Morales, apodado el "Toro", nació en Córdoba, se formó en las divisiones inferiores de Boca Juniors y debutó allí como profesional. Antes de su llegada a préstamo a Barracas Central en 2025, el delantero tuvo un paso por Unión de Santa Fe. El sábado pasado había alcanzado relevancia deportiva al anotar el gol del triunfo 1-0 frente a River Plate en el estadio Monumental.