El Toro Morales amargó a River y celebró con un Topo Gigio dedicado a Riquelme

Barracas Central dio el golpe en el estadio Monumental al superar a River en el debut del Torneo Clausura de la Liga Profesional, gracias al gol de Gonzalo "Toro" Morales, delantero formado en Boca Juniors, quien además dejó una imagen que rápidamente se volvió viral por su particular celebración. Un histórico triunfo de Barracas en la cancha de River.

El encuentro transitaba un desarrollo equilibrado cuando, a los 21 minutos del primer tiempo, la visita encontró la ventaja. La jugada comenzó con un despeje corto de Nicolás Otamendi que fue aprovechado por Rodrigo Insúa , quien desbordó dentro del área tras una gran maniobra individual y envió un centro peligroso.

Santiago Beltrán alcanzó a desviar el envío, pero el rebote quedó en el corazón del área. Allí apareció Morale s, que definió con un potente remate para vencer al arquero y establecer el 1 a 0 que terminaría siendo decisivo.

Tras convertir, el atacante corrió hacia uno de los córners del Monumental y celebró con el clásico Topo Gigio, el gesto que inmortalizó Juan Román Riquelme y que meses atrás también había realizado Leandro Paredes durante el último Superclásico disputado en ese mismo estadio.

El festejo de los jugadores de Barracas, que sumaron un triunfo histórico en el Monumental: el primero.

La imagen rápidamente despertó repercusiones entre los hinchas por el simbolismo del festejo y por tratarse de un futbolista identificado con las inferiores de Boca.

"MUY FELIZ Y CONTENTO"



La emoción de Gonzalo Morales, autor del gol de Barracas ante River, y el motivo de su festejo con Topo Gigio.



"Román es mi ídolo y el festejo fue para él, que es de Boca también", contó mano a mano con TNT Sports el delantero surgido del Xeneize… pic.twitter.com/CmuFnWDMWM — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 26, 2026

La palabra del goleador

Luego del triunfo, Morales expresó su satisfacción tanto por el gol como por el resultado obtenido en el arranque del campeonato. "Muy contento de llevarnos los tres puntos desde acá es muy importante para arrancar bien el torneo y feliz por mi primer gol acá. Tenía que pegarle nada más. Le pegué al arco y se dio", afirmó.

Consultado por el significado de su celebración, el delantero fue contundente: "El festejo del Topo Gigio es porque mi ídolo es Román. Fue para él, que también es de Boca", aseguró el Toro.