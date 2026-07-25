25 de julio de 2026 - 22:24

El Toro Morales amargó a River y celebró con un Topo Gigio dedicado a Riquelme

El delantero surgido de Boca abrió el marcador para Barracas Central en el inicio del Torneo Clausura y celebró con el tradicional festejo del titular Xeneize, el mismo gesto que Leandro Paredes había realizado meses atrás en el último Superclásico.

El delantero de Barracas Central, surgido en Boca, también le dedicó el gol a Román Riquelme, su ídolo.

El delantero de Barracas Central, surgido en Boca, también le dedicó el gol a Román Riquelme, su ídolo.

Foto:

@Barracascentral
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

Leé además

El capitán de River: Nicolás Otamendi

Sorpresa Monumental: Barracas Central derrotó a River 1 a 0

Por Redacción Deportes
Turf: Endo Verde respondió en la pista y ganó el Clásico Santo Patrono 2026. 

Turf: Endo Verde respondió en la pista y ganó el Clásico Santo Patrono 2026

Por Sergio Faria

El encuentro transitaba un desarrollo equilibrado cuando, a los 21 minutos del primer tiempo, la visita encontró la ventaja. La jugada comenzó con un despeje corto de Nicolás Otamendi que fue aprovechado por Rodrigo Insúa, quien desbordó dentro del área tras una gran maniobra individual y envió un centro peligroso.

Santiago Beltrán alcanzó a desviar el envío, pero el rebote quedó en el corazón del área. Allí apareció Morales, que definió con un potente remate para vencer al arquero y establecer el 1 a 0 que terminaría siendo decisivo.

El festejo de los jugadores de Barracas, que sumaron un triunfo histórico en el Monumental: el primero.

El festejo de los jugadores de Barracas, que sumaron un triunfo histórico en el Monumental: el primero.

Un Topo Gigio con un destinatario especial

Tras convertir, el atacante corrió hacia uno de los córners del Monumental y celebró con el clásico Topo Gigio, el gesto que inmortalizó Juan Román Riquelme y que meses atrás también había realizado Leandro Paredes durante el último Superclásico disputado en ese mismo estadio.

La imagen rápidamente despertó repercusiones entre los hinchas por el simbolismo del festejo y por tratarse de un futbolista identificado con las inferiores de Boca.

La palabra del goleador

Luego del triunfo, Morales expresó su satisfacción tanto por el gol como por el resultado obtenido en el arranque del campeonato. "Muy contento de llevarnos los tres puntos desde acá es muy importante para arrancar bien el torneo y feliz por mi primer gol acá. Tenía que pegarle nada más. Le pegué al arco y se dio", afirmó.

Consultado por el significado de su celebración, el delantero fue contundente: "El festejo del Topo Gigio es porque mi ídolo es Román. Fue para él, que también es de Boca", aseguró el Toro.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Con el segundo partido con Enzo Pérez como titular, el Cruzado visitará a Gimnasia y Tiro de Salta en un duelo con muchas expectativas.

Deportivo Maipú se presenta en Salta con Enzo Pérez como una de sus cartas fuertes: hora, formaciones y por donde verlo

Por Redacción Deportes
Marista se impuso de visitante ante Tucumán RC en uno de los partidos del Torneo del Interior de Rugby en su capítulo A

Rugby: Marista se impuso ante Tucumán Rugby y Mendoza RC cayó en Rosario

Por Gonzalo Tapia
Boca visita a Deportivo Riestra en su debut en el Clausura

Boca visita a Deportivo Riestra en su debut en el Clausura: horario, transmisión en vivo, formaciones

Por Redacción Deportes
Lionel Messi fue a ver Leones FC y Central Córdoba de Rosario

Lionel Messi reaparece tras el Mundial y visita a Leones FC en Rosario

Por Redacción Deportes