Deportivo Maipú se presenta en Salta con Enzo Pérez como una de sus cartas fuertes: hora, formaciones y por donde verlo

Gimnasia fue efectivo y se quedó con un triunfo valioso ante Central Córdoba

El conjunto mendocino atraviesa un presente alentador. Después del empate sin goles frente a San Martín de Tucumán , el equipo dirigido por Mariano Echeverría estiró a cuatro su serie de partidos sin conocer la derrota, producto de dos victorias y dos igualdades. Esa regularidad le permitió mantenerse en los puestos de protagonismo y afrontar este compromiso con confianza.

Todas las miradas volverán a posarse sobre Enzo Pérez . El histórico mediocampista disputará su segundo encuentro desde su regreso a Deportivo Maipú y nuevamente será una de las piezas centrales del equipo. Su experiencia y capacidad para ordenar el juego representan un aporte clave para un plantel que busca consolidarse entre los candidatos.

En principio, Mariano Echeverría mantendría la base del equipo que viene de sumar en la fecha pasada, apostando por un once que mostró solidez y equilibrio.

El conjunto salteño también llega con necesidades importantes. Tras empatar con Patronato, los dirigidos por Juan Manuel Azconzábal quedaron a solo dos puntos de la zona de Reducido y saben que una victoria como locales puede resultar determinante para mantenerse en carrera por el ascenso.

Con ese panorama, el entrenador prepara tres variantes respecto del último compromiso. Thiago Banega ingresaría por Walter Montoya en el mediocampo, Lautaro Montoya recuperaría su lugar en el lateral izquierdo en reemplazo de Juan Rocca y el goleador Lautaro Gordillo volvería a la formación titular por Nicolás Contín.

El entrenador Mariano Echeverría buscó una victoria junto a sus dirigidos y la consiguió ante su querido y fiel público maipucino. Prensa Maipú

Mucho más que tres puntos

El choque en el Gigante del Norte promete intensidad desde el comienzo. Deportivo Maipú buscará sostener su invicto y seguir prendido entre los equipos que animan el campeonato, mientras que Gimnasia y Tiro intentará aprovechar el respaldo de su gente para acercarse a los puestos de clasificación.

Con presentes similares y mucho por jugarse, el duelo aparece como uno de los encuentros más atractivos de la jornada en la Primera Nacional.

Gentileza

Las probables formaciones: Gimnasia y Tiro de Salta vs Deportivo Maipú

Gimnasia y Tiro: Federico Cosentino; Juan Galetto, Gabriel Díaz, Manuel Guanini y Lautaro Montoya; Fabricio Rojas, Thiago Banega, Matías Sivetti, Jonás Aguirre y Nicolás Rinaldi; Lautaro Gordillo. DT: Juan Manuel Azconzábal

Las probables formaciones: Gimnasia y Tiro de Salta vs Deportivo Maipú

Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Santiago Paulini, Arón Agüero y Juan Pablo De La Reta; Tomás Silva, Enzo Pérez, Gastón Mansilla y Juan Pablo Gobetto; Juan Cruz Giacone y Franco Saccone. DT: Mariano Echeverría.

Estadio: El Gigante del Norte.

Hora: 18.

Árbitro: Gastón Monsón Brizuela.

TV: LPF Play.

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