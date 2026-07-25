Independiente Rivadavia visita a Atlético Tucumán: horario, transmisión en vivo, formaciones

El Azul del Parque enfrenta al Decano este domingo por la tarde, en el arranque del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Independiente Rivadavia juega en condición de visitante ante Atlético Tucumán en el comienzo del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Será este domingo a las 15 horas en el Monumental José Fierro, con el arbitraje de Álvaro Carranza y la televisación de ESPN Premium.

El Azul llega a este duelo luego de una pretemporada realizada a conciencia, y con la mente puesta en los grandes desafíos que afrontará en el semestre: la Supercopa ante Estudiantes (suspendida la semana anterior y sin fecha confirmada), y la serie de eliminación directa en la Copa Libertadores. Sin embargo, en el medio también está la chance de consagrarse campeón de la Tabla Anual, por lo que cada punto en el Clausura será fundamental.

El festejo de Independiente Rivadavia tras el gol de Luciano Gómez. Leonel Bucca abraza al defensor luego de convertir el penal que le dio el triunfo a la Lepra ante Tigre. Copa Argentina. Respecto al equipo, Independiente tiene la gran necesidad de suplantar la baja de Sebastián Villa, que retornó a Boca Juniors. La baja del capitán es sensible, pero Alfredo Berti confía en la calidad del grupo para suplantarlo sin problemas.

Enfrente estará Atlético Tucumán, un elenco que mantuvo la gran mayoría de su plantel y solamente sumó a Julián Fernández. Necesita sumar puntos de manera urgente para alejarse de la zona del descenso, y por eso buscará conseguir todas las unidades posibles en su reducto. Su entrenador es el histórico Julio César Falcioni, de amplia trayectoria en el fútbol argentino.

Posibles formaciones de Atlético Tucumán - Independiente Rivadavia: Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Leonel Vega, Lautaro Godoy, Franco Nicola; Nicolás Laméndola y Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.