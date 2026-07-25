River: Se acerca un refuerzo y se enfría otro en el mercado de pases

El Millonario está cerca de abrochar un refuerzo, mientras una negociación clave se enfría por pedido del propio jugador.

Una de cal y otra de arena en el mercado de pases de River Plate

River Plate continúa moviéndose en el mercado de pases, con el objetivo de reforzar un plantel que debe mejorar su rendimiento y sus resultados. En ese sentido, el Millonario se encuentra muy cerca de contar con un nuevo refuerzo, al mismo tiempo que está cerca de perder otra negociación.

La directiva encabezada por Stéfano Di Carlo no se conformó con el arribo de Ángel Correa y Nicolás Otamendi, y avanza para tratar de contar con un futbolista del ámbito internacional. De no mediar inconvenientes, en las próximas horas todo podría definirse.

River Plate cerca de concretar el arribo de Francisco Ortega: Se trata del lateral izquierdo Francisco Ortega, de 27 años de edad y surgido de Vélez Sarsfield. Según trascendió, la sumatoria en ese sector del campo se daría para intentar dale una mayor competencia a Marcos Acuña, el futbolista titular en esa posición desde que llegó a Núñez.

Respecto de la negociación en sí misma, cabe destacar que el Olympiakos de Grecia solicitó 6 millones de euros para dejar salir al jugador. River, por su parte, ofreció 3.5 millones. Si bien las partes están bastante alejadas, lo que podría torcer el destino es la presión del propio Ortega, que desea volver al país para jugar con la camiseta del Millonario.

Esequiel Barco quiere jugar en Independiente, pero lo busca River: En paralelo, River comienza a perder las esperanzas en relación a la posible vuelta de Esequiel Barco, uno de los anhelos del entrenador para sumar más variantes en la faceta ofensiva. El actual jugador del Spartak de Moscú no ve con malos ojos retornar a la Argentina, aunque mantiene sus reparos sobre vestir la camiseta del Millonario.