River: Se acerca un refuerzo y se enfría otro en el mercado de pases

River Plate continúa moviéndose en el mercado de pases, con el objetivo de reforzar un plantel que debe mejorar su rendimiento y sus resultados. En ese sentido, el Millonario se encuentra muy cerca de contar con un nuevo refuerzo, al mismo tiempo que está cerca de perder otra negociación.
La directiva encabezada por Stéfano Di Carlo no se conformó con el arribo de Ángel Correa y Nicolás Otamendi, y avanza para tratar de contar con un futbolista del ámbito internacional. De no mediar inconvenientes, en las próximas horas todo podría definirse.
River Plate cerca de concretar el arribo de Francisco Ortega:
Se trata del lateral izquierdo Francisco Ortega, de 27 años de edad y surgido de Vélez Sarsfield. Según trascendió, la sumatoria en ese sector del campo se daría para intentar dale una mayor competencia a Marcos Acuña, el futbolista titular en esa posición desde que llegó a Núñez.
Respecto de la negociación en sí misma, cabe destacar que el Olympiakos de Grecia solicitó 6 millones de euros para dejar salir al jugador. River, por su parte, ofreció 3.5 millones. Si bien las partes están bastante alejadas, lo que podría torcer el destino es la presión del propio Ortega, que desea volver al país para jugar con la camiseta del Millonario.
Esequiel Barco quiere jugar en Independiente, pero lo busca River:
En paralelo, River comienza a perder las esperanzas en relación a la posible vuelta de Esequiel Barco, uno de los anhelos del entrenador para sumar más variantes en la faceta ofensiva. El actual jugador del Spartak de Moscú no ve con malos ojos retornar a la Argentina, aunque mantiene sus reparos sobre vestir la camiseta del Millonario.
Su actual institución pide 7 millones de dólares por el 50% del pase. Desde Núñez ofrecen 5.5 millones, un monto menor pero competitivo. Sin embargo, la principal traba se da con la situación del propio futbolista. Es que Barco prefiere volver a Independiente de Avellaneda, donde fue campeón de la Copa Sudamericana en 2017, y se encuentra forzando la situación para concretarlo.
Así, entre la posible llegada de Francisco Ortega y la chance cada vez más lejana de Esequiel Barco, River continúa intentando elevar el nivel de un plantel y un cuerpo técnico que todavía necesitan demostrar en la Copa Sudamericana y el Torneo Clausura de la Liga Profesional.