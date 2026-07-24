24 de julio de 2026 - 09:56

Escándalo en River con los jugadores apartados: "Ojalá encuentren un club que los respeten como seres humanos":

Alejandro "Cuca" Montenegro, campeón de la Copa Libertadores e Intercontinental en 1986 con River, visitó a los jugadores que no son tenidos en cuenta.

Alejandro Montenegro acompañó en Cantilo a Pezzella y al resto de los futbolistas separados del plantel principal. Además, cuestionó la situación que atraviesan y pidió que encuentren un destino donde sean valorados.

Alejandro Montenegro acompañó en Cantilo a Pezzella y al resto de los futbolistas separados del plantel principal. Además, cuestionó la situación que atraviesan y pidió que encuentren un destino donde sean valorados.

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Un mensaje contundente contra la dirigencia y a favor de los jugadores

Montenegro, recordado también por su icónico gol a Boca en el Superclásico de 1985, compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales tras el encuentro. El ex lateral izquierdo no ocultó su malestar por la situación que atraviesan los futbolistas profesionales:

Alejandro "Cuca" Montenegro, campe&oacute;n de la Copa Libertadores e Intercontinental en 1986 con River, visit&oacute; a los jugadores que no son tenidos en cuenta.&nbsp;

Alejandro "Cuca" Montenegro, campeón de la Copa Libertadores e Intercontinental en 1986 con River, visitó a los jugadores que no son tenidos en cuenta.

¿Quiénes son los futbolistas apartados en el River de Coudet?

La decisión de separar a este grupo de futbolistas fue comunicada por el propio entrenador, quien aclaró que se trató de una bajada de línea institucional. Los jugadores que fueron relegados de la consideración del cuerpo técnico para entrenarse en las instalaciones cercanas al Estadio Mâs Monumental son:

  • Defensores: Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Matías Viña y Paulo Díaz.

  • Mediocampistas: Giuliano Galoppo, Maximiliano Meza y Santiago Lencina.

  • Delanteros: Ian Subiabre, Maximiliano Salas y Alex Woiski.

La situación actual del mercado de pases en Núñez

Mientras la mayoría del grupo continúa buscando destino antes del cierre del libro de pases, la nómina de marginados comenzó a reducirse gradualmente:

  • Maximiliano Meza y Paulo Díaz ya concretaron sus salidas y continuarán sus carreras fuera de Núñez.

  • El resto del grupo sigue trabajando a doble turno en el predio de Cantilo a la espera de ofertas formales que satisfagan tanto a las partes involucradas como al club.

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