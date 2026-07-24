Escándalo en River con los jugadores apartados: "Ojalá encuentren un club que los respeten como seres humanos":

Alejandro "Cuca" Montenegro , campeón de la Copa Libertadores e Intercontinental en 1986 con River, visitó a los jugadores que no son tenidos en cuenta.

Alejandro Montenegro acompañó en Cantilo a Pezzella y al resto de los futbolistas separados del plantel principal. Además, cuestionó la situación que atraviesan y pidió que encuentren un destino donde sean valorados.

Los futbolistas apartados del plantel profesional de River Plate recibieron un valioso respaldo institucional y emotivo. Alejandro "Cuca" Montenegro, figura y campeón de la Copa Libertadores e Intercontinental en 1986, se acercó al predio de Cantilo para mostrar su apoyo a los jugadores que entrenan diferenciados a la espera de resolver su futuro.

Un mensaje contundente contra la dirigencia y a favor de los jugadores Montenegro, recordado también por su icónico gol a Boca en el Superclásico de 1985, compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales tras el encuentro. El ex lateral izquierdo no ocultó su malestar por la situación que atraviesan los futbolistas profesionales:

"Muchas gracias por la invitación Germán Pezzella, y a todos los chicos que están en esta situación tan penosa. Ojalá puedan encontrar un club donde primero los respeten como ser humano y puedan encontrar su lugar en el mundo", publicó el exfutbolista en su cuenta de Instagram.

El respaldo cobra un significado especial dado el historial reciente de Montenegro con la institución. Tras varios años trabajando en las divisiones inferiores del Millonario, el exfutbolista finalizó su ciclo en el club lanzando duras críticas hacia la gestión dirigiencial por cuestiones vinculadas a su edad.

Alejandro "Cuca" Montenegro, campeón de la Copa Libertadores e Intercontinental en 1986 con River, visitó a los jugadores que no son tenidos en cuenta. Gentileza. ¿Quiénes son los futbolistas apartados en el River de Coudet? La decisión de separar a este grupo de futbolistas fue comunicada por el propio entrenador, quien aclaró que se trató de una bajada de línea institucional. Los jugadores que fueron relegados de la consideración del cuerpo técnico para entrenarse en las instalaciones cercanas al Estadio Mâs Monumental son: