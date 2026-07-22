Juanfer Quintero disparó contra Eduardo Coudet y no descartó irse de River: "Si no voy, no cambia nada"

El volante colombiano rompió el silencio sobre su ausencia en las prácticas del club, y dejó abierta la puerta para una salida en este mercado de pases.

La relación entre el entrenador de River Eduardo Coudet y el volante colombiano Juanfer Quintero parece haberse roto. Después de no presentarse a las prácticas por un pedido de licencia, soltó munición gruesa contra el DT y reconoció que perdió mucho lugar en la consideración. ¿Habrá reconciliación?

El presente de Juanfer Quintero en el Millonario está lejos de ser el ideal. Retornó al club para darle un salto de calidad a las tareas de gestación, pero no pudo asentarse y perdió el puesto en el último tiempo. Ahora, después de la Copa del Mundo con Colombia, directamente no participa de los entrenamientos con el resto de sus compañeros debido a una cuestión personal que lo obligó a mantenerse en el exterior.

Juan Fernando Quintero habló de su ausencia en River: Con un golazo de Juanfer Quintero, River derrota por 1-0 a Gimnsaia de La Plata en el Monumental. Gentileza. En diálogo con ESPN, el volante destacó que no tiene problemas personales con nadie de la institución, aunque reconoció que podría emigrar. "Yo voy a volver al club. Analizaremos todo con Francescoli. Tendré que hablar con la gente del club para hablar de lo que viene. Con el entrenador no hay nada, son cosas que tiene el fútbol. Él dijo que me esperaba el jueves, pero quizás no estaba enterado de lo que hablé con el presidente y las cabezas de arriba, simplemente fue un tema de comunicación", lanzó.

Respecto al diálogo con el cuerpo técnico, Quintero confesó que no hay diálogo desde hace dos meses. "El entrenador dijo una cosa, pero desde antes del Mundial había hablado otra. Con el entrenador no hablo desde que me fui. Seguramente no tenía conocimiento de la situación, yo lo había hablado antes del Mundial. El entrenador que asegura la titularidad no es un entrenador coherente, siempre he respetado las decisiones más allá de la persona que amo que es Marcelo Gallardo, ellos como líderes toman las decisiones, bien o mal, pero respeto las normas".

El vínculo entre el Chacho y Juanfer parece roto, y el jugador no lo ocultó. "Con el Chacho no tuve la mejor continuidad, en la final jugué cinco minutos, no hay misterios. Son sus conceptos futbolísticos, como entrenador respeto las decisiones que toma, de mi parte nunca le voy a decir cosas ni le voy a faltar el respeto. No sé de qué misterio se habla si no soy prioridad para él, no tengo ningún problema con él", resaltó.