22 de julio de 2026 - 17:39

Después del gran Mundial 2026, River decidió el futuro de Matías Galarza Fonda

El futbolista jugó en buen nivel con Paraguay, y al retornar al Millonario conoció su posible futuro.

Después del gran Mundial 2026, River decidió el futuro de Matías Galarza Fonda

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Los Andes | Redacción Deportes
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Está claro que la tarea del volante con la camiseta del elenco de Núñez no fue la mejor. En el mejor de los casos osciló entre la tibieza y la intrascendencia, lo que lo llevó a ser parte del grupo de los marginados por la institución de cara a los compromisos de la segunda parte del año. Sin embargo, su actuación con Paraguay en el Mundial 2026 lo cambió todo.

Matías Galarza Fonda es seguido por clubes de Europa, y podría irse de River:

En la Albirroja se transformó en el jugador que había despertado el interés de River. Colaborativo en la marca, y con capacidad de pisar el área rival cuando se lo necesitó, Galarza se revalorizó y relanzó su carrera en clubes. Una vez consumada la eliminación de su país ante Francia, las ofertas comenzaron a llegar.

De esa manera, el mediocampista hoy está cerca de irse del Millonario. Los principales elencos en pugna por abrochar sus servicios son el Getafe de LaLiga de España, el Bolonia de Italia, y algunas instituciones pertenecientes a la Liga de Arabia Saudita. Además, habría interés por lo menos de un equipo de Sudamérica. Si bien no trascendieron números, se sabe que desde Buenos Aires solamente aceptarán una compra y no una cesión. La operación podría rondar los 5 o 6 millones de dólares.

A mediados de junio, la dirigencia de la Banda Roja publicó una lista de jugadores que no serían tenidos en cuenta, y que debían buscarse club para continuar con sus carreras. Además del mencionado Matías Galarza Fonda, se encontraban Paulo Díaz, Maxi Meza, Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Alex Woiski, Maxi Salas, Giuliano Galoppo, Ian Subiabre, Santiago Lencina, Kevin Castaño, Andrés Herrera, Kendry Páez, y Matías Viña.

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