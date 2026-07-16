El relator italiano que hizo suyo el corazón argentino: Adani, entre Maradona, River y la magia de Messi

Hay relatos que cuentan un partido. Y hay otros que parecen contar una historia mucho más grande. El de Daniele Adani durante la victoria de la Selección Argentina ante Inglaterra, en las semifinales del Mundial 2026, pertenece a esa segunda categoría.

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La histórica camiseta azul de Maradona volvió a escena antes de un nuevo Argentina-Inglaterra

El exfutbolista italiano se convirtió nuevamente en protagonista al otro lado del océan o por la manera en que narró los goles argentinos en la remontada por 2 a 1 que llevó a la selección de Lionel Scaloni a una nueva final del mundo. Sus gritos, sus silencios y sus referencias a Maradona y Messi reflejaron algo que va más allá de una admiración deportiva: una identificación emocional con una camiseta que no nació en su país, pero que siente como propia.

La voz de Adani explotó con el gol de Enzo Fernández y rápidamente transformó la transmisión de Rai Sport Italia en una escena cargada de emoción.

Su vínculo y amistad con Matías Almeyda fue la puerta de entrada al fútbol argentino: gracias a esa amistad, Daniele Adani descubrió River, sus historias y sus tradiciones.

"Con Argentina nunca se acaba, con la Selección nunca se acaba, el corazón de los campeones del mundo" , lanzó el italiano mientras intentaba explicar lo que ocurría en Atlanta.

En medio de la euforia, conectó el presente con la historia. Para él, la aparición de Mess i en una jugada decisiva tenía un vínculo inevitable con Diego Maradona , a 40 años de otra gesta inolvidable del fútbol argentino.

Antes del final dramático, incluso anticipó que el partido todavía guardaba otro capítulo: "Esta epopeya debe continuar". Y el fútbol terminó dándole la razón.

The best video you all watch today.



We all need a Lele Adani in our lives.



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El exfutbolista italiano construyó su amor por Argentina a partir de su amistad con Matías Almeyda, quien le abrió las puertas del fútbol nacional. Gentileza

Messi y una noche escrita para la leyenda

El gol agónico de Lautaro Martínez terminó de desatar la emoción de Adani.

"No me lo puedo creer", repitió junto al relator italiano mientras intentaba procesar una secuencia en la que Messi volvió a aparecer como protagonista. Para el exdefensor, la jugada resumió todo lo que representa el capitán argentino. "Lionel Messi, tenía que ser él quien lo decidiera", expresó.

Su análisis fue una mezcla de fútbol y sentimiento: destacó la edad del rosarino, la capacidad para volver a disputar una pelota perdida, superar rivales y generar una acción decisiva cuando el partido parecía condenado al alargue.

"El corazón de Argentina es infinito. La leyenda es infinita de Lionel Andrés Messi Cuccittini", cerró emocionado.

Non ce la faccio mi sto pisciando sotto #InghilterraArgentina pic.twitter.com/FsaxhBWn2M — SOTER (@SonoSoter) July 15, 2026

Un amor que nació antes de Messi

La relación entre Adani y Argentina no comenzó en este Mundial. Su historia con el fútbol argentino se construyó durante años y tuvo un punto de partida fundamental: su amistad con Matías Almeyda.

El italiano contó en distintas oportunidades que el ex mediocampista argentino fue quien le abrió las puertas a una cultura futbolística que terminó conquistándolo.

A partir de ese vínculo viajó a Buenos Aires, conoció el Monumental, siguió partidos de River y empezó a profundizar en la historia del fútbol argentino, desde sus grandes equipos hasta sus competencias internacionales.

"Matías Almeyda es un hermano que me dio la vida. Él me ayudó a conocer el fútbol argentino", explicó.

"Adesso respiriamo e torniamo dopo la pubblicità"

Rimedio PIENO #InghilterraArgentina pic.twitter.com/4uAPaVLIX6 — SOTER (@SonoSoter) July 15, 2026

River, una pasión inesperada nacida en Italia

La identificación de Adani con River Plate es una de sus facetas más conocidas.

El italiano recuerda con emoción la final de la Copa Libertadores 2018 ante Boca, aquel histórico partido disputado en Madrid y "la conquista de la Copa Eterna" como él la llama. Asegura haber llorado por el club de Núñez y seguir diariamente sus partidos y su historia.

Su conocimiento sobre River excede los resultados, porque habla de La Máquina, de sus grandes figuras y de la influencia de Marcelo Gallardo como entrenador.

"Quiero a River muchísimo", confesó en una entrevista que reflejó hasta qué punto incorporó esa identidad futbolera.

De Maradona a Messi, una conexión con la camiseta argentina

Durante el Mundial de Qatar 2022, Adani ya había conquistado al público argentino con sus relatos sobre Messi y la selección de Scaloni.

Uno de los momentos más recordados fue su narración del gol de Messi ante México, después de la derrota inicial contra Arabia Saudita. Allí volvió a unir la figura del capitán con sus raíces rosarinas, la historia de la camiseta y la necesidad de una reacción.

Desde entonces, su voz quedó asociada a los grandes momentos de la Albiceleste.

Ahora, en 2026, volvió a ocupar ese lugar: el de un italiano que observa al fútbol argentino desde la admiración, pero que lo transmite con la emoción de quien siente que también forma parte de esa historia.

Porque para Adani, Argentina no es solamente un equipo al que comenta. Es una pasión que eligió.